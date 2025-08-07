Ministrul apărării, Edward Omane Boamah, și cel mediului, științei și tehnologiei, Ibrahim Murtala Muhammed, se află printre cei opt decedați în accidentul de elicopter produs la Sikaman, în regiunea Ashanti (sud), a precizat Julius Debrah, șeful de cabinet al președintelui John Mahama.

„Președintele și Guvernul le transmit condoleanțe și compasiunea lor familiilor camarazilor noștri și militarilor care au murit în slujba țării”, a declarat Julius Debrah, evocând „o tragedie națională”.

Ghana Armed Forces Helicopter Carrying 8 People Crashes at Adansi Akrofuom#UTVGhana pic.twitter.com/EwnIXsqxMC — UTV Ghana (@utvghana) August 6, 2025

Printre victime se mai află Alhaji Muniru Muhammad, coordonatorul adjunct al securității naționale și fost ministru al apărării, precum și Samuel Sarpong, vicepreședintele partidului Congresul Național Democratic (NDC) al președintelui John Mahama.

Forțele Armate ale Ghanei au anunțat anterior pierderea contactului radar cu elicopterul de tip Z9 la puțin timp de la decolarea sa de la Accra, în jurul orei locale 9.00, în direcția Obuasi, la nord-vest de capitală.

Drapelele au fost coborâte în bernă, iar președintele Mahama și-a suspendat toate activitățile oficiale pentru ziua de miercuri.

