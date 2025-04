Poliția a intervenit de urgență la Whitecliff Bay Holiday Park, pe Insula Wight, sâmbătă după-amiaza, în urma unor informații potrivit cărora un avion ușor a căzut.

🚨Bristell NG5 Speed Wing Crash at Whitecliff Bay Holiday Park🚨

A Bristell NG5 Speed Wing – G-CMSM – crashed onto a road in Whitecliff Bay Holiday Park shortly after departing from Bembridge Airport (BBP/EGHJ), Isle of Wight. One of the two occupants sustained minor injuries,… pic.twitter.com/vbekjE6dMJ

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) April 12, 2025