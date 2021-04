Știri Externe Două firme mari se judecă din cauza unei prăjituri în formă de omidă De Mihai Toma, . Ultimul update Joi, 15 aprilie 2021, 21:54

Marks&Spencer (M&S) a dat în judecată Aldi, pe care-l acuză de faptul că prăjitura Cuthbert the Caterpillar încalcă marca sa Colin the Caterpillar, pandișpanul sub formă de omidă, relatează postul BBC, citat de News.ro.