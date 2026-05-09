Momentul în care au urcat la bordul Orient Expres

Trenul, cu o istorie care se întinde pe aproape 150 de ani, este cunoscut pentru exclusivismul său, iar prețul unei cabine poate ajunge la aproximativ 10.000 de euro pentru o singură noapte. Experiența lor a fost dusă la un alt nivel datorită unui upgrade neașteptat, care i-a plasat într-o cabină de lux, plătită în mod obișnuit cu suma de 25.000 de euro.

În mod tradițional, Orient Expres leagă Parisul de Istanbul și traversează mai multe țări europene, inclusiv România. De această dată însă, cei doi au ales ruta Paris-Veneția, experiență pe care au documentat-o ulterior într-un vlog care surprinde una dintre cele mai exclusiviste călătorii cu trenul din lume.

Despre momentul în care s-au urcat la bordul Orient Expres, cei doi creatori de conținut spun că a fost precum un vis. „Nu era genul acela în care știi că visezi, ci mai degrabă o senzație în care nu-ți venea să crezi că ești acolo. Primele 20-30 de minute au fost ca o «beție» de entuziasm și uimire, în sensul bun. Cred că e sentimentul pe care îl ai când îți dorești foarte tare ceva mult timp, iar când se întâmplă, creierul are nevoie de puțin timp să țină pasul cu realitatea”, explică ei.

Ceea ce spun că i-a impresionat cel mai mult a fost atenția la detalii, calitatea materialelor și estetica generală a trenului, dar și interacțiunea cu echipajul. Dincolo de decorul spectaculos, au remarcat modul în care personalul își desfășoară activitatea, politețea și energia acestora contribuind, în opinia lor, la completarea experienței.

Totul, spun ei, creează un echilibru între eleganța spațiului și componenta umană, care transformă călătoria într-o experiență memorabilă. Cuplul afirmă că realitatea de la fața locului depășește orice așteptări sau imaginație. Chiar dacă se consideră persoane cu o imaginație bogată, spun că ceea ce au trăit la bord i-a surprins și a depășit scenariile pe care și le-ar fi putut construi anterior.

Surpriza upgrade-lui la 25.000 de euro

Cuplul de români a aflat chiar pe peron, în momentul în care au ajuns la tren pentru a-și ridica biletele, că au primit un upgrade și că vor călători într-o cabină tip suită, plătită în mod obișnuit cu 25.000 de euro, dotată cu duș și toaletă.

„Cabina pe care o rezervasem noi era cea istorică, fără duș și toaletă, doar cu un lavoar și mai mică. Când am aflat, pur și simplu nu ne venea să credem. Ne-a dat un boost de adrenalină. Eram deja foarte entuziasmați când am văzut trenul, dar în momentul în care am aflat de upgrade a fost doză dublă”, au povestit aceștia.

Diferențele dintre cele două tipuri de cabine țin în principal de confort și spațiu. Varianta de tip suită este mai generoasă, include o canapea care se transformă în pat dublu și dispune de duș și toaletă privată. În schimb, cabina istorică este mai compactă, are paturi suprapuse și nu dispune de baie proprie, fiind echipată doar cu un mic lavoar. „Diferența vine din confort și spațiu”, explică cei doi.

Cuplul spune că acest upgrade le-a schimbat în mod semnificativ întreaga experiență, în primul rând pentru că a venit pe neașteptate, ca un cadou, iar în al doilea rând pentru că a însemnat un plus considerabil de confort. „Atunci când primești un cadou neașteptat, îți dă un boost de bucurie. Iar când ai mai mult spațiu, când poți să faci duș seara, îți schimbă complet experiența. Ești la următorul nivel, deși ai plătit pentru unul inferior”, spun ei.

Detaliile care fac diferența

Atmosfera de la bordul Orient Expres este descrisă de cei doi ca fiind una de o eleganță aparte, care se resimte în toate detaliile călătoriei – de la estetica spațiului, la calitatea serviciilor și interacțiunea cu personalul. În opinia lor, experiența pare desprinsă dintr-o altă epocă. „A fost o experiență dintr-o lume poate apusă, dar în același timp un mix de eleganță, magie și bun gust. Parcă te-ai urcat într-o mașină a timpului și ai trăit ca un rege pentru o zi”, explică aceștia.

Cei doi spun că unul dintre cele mai importante detalii ale experienței a fost profesionalismul echipei de la bord. De la majordomul lor, Antonina, până la personalul din bar, restaurant și zona de management, toți au oferit, în opinia lor, o experiență aparte.

Un aspect care i-a surprins în mod special a fost faptul că o parte dintre angajați vorbeau română, fiind fie conaționali, fie cetățeni din Republica Moldova. „Cred că cel mai puternic detaliu este profesionalismul personalului. Și, culmea, într-un astfel de context, te simți cumva și acasă. Nu a fost doar o relație client-angajat, ci una umană impecabilă. Am plecat de acolo și mi s-a părut incredibil că le știam numele tuturor celor cu care am interacționat”, explică ei.

Marian și Georgiana spun că istoria trenului este o componentă esențială a experienței de la bord. Românii explică faptul că, pe tot parcursul călătoriei, informațiile despre trecutul Orient Expres apar în mod constant, fie în discuțiile cu personalul, fie în detaliile regăsite în cabine sau în diferitele vagoane.

Înainte de a urca la bordul trenului, erau deja interesați de istorie și se documentaseră despre experiența pe care urmau să o trăiască. Cu toate acestea, mărturisesc că realitatea de la fața locului le-a adus și informații noi, neașteptate.

„Am aflat, de exemplu, despre vagonul lui Carol al II-lea al României și legătura lui cu Magda Lupescu. Am aflat și lucruri interesante despre Agatha Christie și Orient Expres. Crima din carte nu a existat, dar partea cu trenul blocat în zăpadă este reală. Și, mai mult decât atât, am aflat că a existat o crimă reală în Orient Expres, iar victima a fost o creatoare de modă româncă pe nume Maria Fărcășanu”, susține cuplul.

O experiență care redefinește ideea de lux

Experiența culinară de care au avut parte o descriu ca fiind la un nivel comparabil cu restaurantele de top. „Am avut ocazia să mâncăm în restaurante cu stele Michelin și pot spune că se ridică la același nivel. Și este și mai fascinant când vezi bucătăria, un spațiu foarte mic în care se întâmplă toată magia”, spun ei. Dintre toate preparatele servite, preferatul lui Mariciu a fost o prăjitură creată special, cu o formă inspirată de vagoanele Orient Expres.

Cei doi spun că diferența dintre această experiență și realitatea cotidiană este una uriașă.

„Nu are nicio legătură cu realitatea omului de rând și, probabil, nici cu realitatea oamenilor bogați. Când te urci în tren, intri într-un univers paralel. Pentru 24-25 de ore trăiești într-o altă epocă, într-un alt stil de viață. Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026. Este un sentiment inefabil”, explică ei.

Cei doi creatori de conținut spun că această călătorie le-a schimbat în mod clar perspectiva asupra ideii de lux. „Cred că există lux și există Orient Expres. Este o combinație între lux, istorie și acel ceva pe care nu îl poți exprima în cuvinte”, susține cuplul.

Dincolo de experiența în sine, ei spun că ceea ce rămâne cel mai puternic sunt amintirile, care capătă o valoare tot mai mare în timp. „Rămân niște amintiri pe care le vei purta toată viața. Chiar dacă am mai avut experiențe frumoase după, Orient Expres are o greutate aparte. Este ceva ce vei purta cu tine toată viața. Și, în cazul nostru, a rămas și vlogul, la care ne-am uitat deja de foarte multe ori și la care sigur ne vom mai uita”, povestesc ei.

În ceea ce privește raportul dintre cost și experiență, cei doi consideră că acesta depinde de posibilitățile fiecăruia, însă valoarea reală se vede în felul în care o trăiești și o păstrezi în memorie. „Cu siguranță merită dacă îți permiți. Este o sumă foarte mare, dar dacă alegi să o «tezaurizezi în amintiri», merită. Nu cred că există cineva care să urce în trenul ăsta și să coboare dezamăgit”, concluzionează cuplul.

