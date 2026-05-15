Actriță, sex-simbol, manechin, producătoare de televiziune americano-canadiană. Pamela Anderson este cunoscută pentru rolurile din Home Improvement și Baywatch. A fost aleasă ca „Playmate of the Month” (Femeia lunii) pentru revista Playboy din februarie 1990.

„O formă de resetare emoțională”

Păstrarea unui stil de viață simplu și conectarea cu natura sunt esențiale pentru sănătatea mentală și fizică, potrivit actriței Pamela Anderson.

Vedeta a dezvăluit că în ultimii ani a renunțat la machiajul excesiv, preferând naturalețea și liniștea pe care o găsește în grădinărit, bucătăria vegană și plimbările zilnice în aer liber.

„Mă plimb în fiecare dimineață, am nevoie de aer curat, indiferent de vreme”, a declarat ea. Acest obicei, mai mult decât o rutină sănătoasă, este pentru Pamela „o formă de resetare emoțională”, ajutând-o să își mențină echilibrul interior și energia.

Pamela Anderson: „Îmi bag picioarele în ocean și totul devine bine"

Natura ca terapie personală

Pentru Anderson, natura este mai mult decât un fundal, este o sursă de vindecare. „Îmi bag picioarele în ocean și totul devine bine”, a spus ea, în „New Beauty”.

Plajele, pădurile și aerul marin sunt locuri unde actrița spune că își regăsește armonia interioară, mai ales în momentele dificile.

Pe contul său de Instagram, vedeta împărtășește frecvent imagini din grădină, cu flori, produse cultivate de ea sau momente de relaxare în mijlocul naturii, oferind o privire autentică asupra vieții sale liniștite.

Alimentație vegană

Într-un interviu din 2022 pentru Vogue, Pamela a detaliat principiile sale de viață sănătoasă. Pe lângă plimbările zilnice, ea urmează o dietă vegană, combinată cu un regim alimentar limitat între orele 10.00 și 18.00.

În plus, actrița își menține sănătatea prin masaje regulate și un regim de vitamine, sub supravegherea unui medic. „Acest stil de viață mă face să mă simt plină de energie și sănătoasă”, a mai afirmat ea.

Mișcarea în natură, nu în sala de fitness

Contrar tendințelor moderne, Pamela nu este adepta antrenamentelor clasice la sală. Actrița preferă activitățile în aer liber, cum ar fi plimbările, mersul pe bicicletă sau simplele mișcări în natură.

În timpul unei apariții publice în Marea Britanie, ea a fost surprinsă plimbându-se pe câmpuri, bucurându-se de peisajele naturale cu cai și flori sălbatice.

Deși îi place Pilates, recunoaște că îl practică rar.

Nu trebuie să complicăm grija pentru noi înșine ca să funcționeze.

Actrița consideră că o simplă plimbare în aer liber, însoțită de respirația aerului proaspăt și conexiunea cu natura, poate avea un impact semnificativ asupra stării de bine.

