Alcoolul la volan pare să fie ceva de modă veche atâta vreme cât au început să apară șoferi care preferă să consume droguri înainte de a porni la drum cu mașina. Polițiștii din Giurgiu au oprit sâmbătă în trafic doi șoferi care erau drogați. Ambii consumaseră cocaină, fapt demonstrat de testele rapide care le-au fost făcute la spitalul din Giurgiu.

Felul în care bărbații, în vârstă de 31 de ani și, respectiv, 33 de ani, își conduceau autoturismele pe o stradă din orașul de la Dunăre a atras atenția polițiștilor rutieri giurgiuveni. Imediat ce i-au oprit pentru verificările documentelor, agenții au realizat că au în față doi indivizi aflați sub efectul substanțelor psihotrope motiv pentru care le-au oprit călătoria prin oraș și i-au dus direct la Spitalul Județean Giurgiu pentru efectuarea analizelor. Testele rapide au arătat, în ambele cazuri, că șoferii se ”binedispuseseră” cu ceva cocaina înainte de a se urca la volan. Acum, toxicomanii care nu au putut rezista să nu facă o plimbare după ce s-au drogat sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Cocaina e în topul preferințelor șoferilor toxicomani

În topul preferințelor șoferilor care ”trag pe nas”, care-și ”bagă-n venă” sau care se ”afumă” zdravăn la o țigară cu ”iarbă” pare să fie cocaina (suoranumit ”drogul băgătașilor”), canabisul și amfetamina. Cel puțin asta au depistat fie polițiștii rutieri giurgiuveni, fie ofițerii de la ”Antidrog” care organizează razii printre conducătorii auto. Cifrele arată că, cel puțin în ultima perioadă, numărul șoferilor care s-au drogat și apoi s-au urcat la volan (18) este sensibil mai mare decât al celor care s-au lansat în plimbări motorizate fără să aibă permis de conducere (17).

Șoferii drogați la volan sunt bombă cu ceas pe șosele

”Mulți dintre șoferii prinși drogați la volan au locuit în străinătate sau fac des drumuri în afara țării. Vin de acolo cu asemenea obiceiuri care la noi intră sub incidența penală. În afară de cocaină, amfetamină sau canabis am depistat și șoferi care se drogaseră cu fenciclidină, cunocut în lumea toxicomanilor sub denumirea de praful îngerilor. Este bine de știut că respectivul drog, unul relativ nou pe piața noastră și destul scump, induce consumatorului halucinații și o stare accentuată de agresivitate care pot dura chiar și câteva săptămâni. Șoferii care se droghează cu acest stupefiant, dar și cei care consumă droguri în general, sunt bombe cu ceas pe șosele”, ne-a explicat un ofițer antidrog.

Aproape 500 de permise suspendate în două luni, numai în județul Giurgiu

Băutura, fie ea și de modă veche, continuă să facă ”victime” printre cei care nu se pot abține să-și etaleze veleitățile de șoferi chiar dacă s-au șprițuit zdravăn. Polițiștii rutieri de la IPJ Giurgiu au tras pe dreapta 41 de șoferi beți care, firește, au rămas pietoni pentru mai multe luni. În total, în ultima perioadă, numai în Giurgiu au fost reținute aproape 500 de permise de conducere și au dat amenzi de aproape 900.000 de lei.