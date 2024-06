„Nu vă ascund că am cumpărat 200 de camere speed şi am şi distribuit vreo 100 până acum. Patru-cinci drone sunt deja vorbite cu persoane care le au, le ridic la o sută de metri în limita legală şi le-am împrăştiat în zonele în care am nevoie şi o să le cobor la 50 de metri să le audă, să ştie!”, a declarat Nicolae Barbu, fără se precizeze din ce fonduri a făcut achizițiile.

Nu vreau să fac poliţie, nu vreau să fac investigaţii, vreau seriozitate, corectitudine şi votul cetăţeanului să stabilească regula, nu votul celui care dă banul şi ia banul! Nu asta e democraţia, nu pentru asta mergem în campanie! Nicolae Barbu:

„Dronele le ridic tot timpul, pot să ridic la 20 de metri! Nu se dau bani în jurul secţiilor de votare, se dau la restaurante, baruri”, a mai spus Barbu.

El a vorbit despre „şoferi ai unor parlamentari” care ar fi fost văzuţi ieşind din case de schimb valutar cu „sacoşe de bani”.

„Nu iertăm nimic! Şoferii unor parlamentari şi ai unor persoane cu firme puternice au intrat în case de schimb valutar cu mâinile în buzunare şi au ieşit cu sacoşe de bani şi, ghinion, i-a cunoscut cineva! Sunt determinat să merg până la capăt cu orice problemă! Nu am mamă, nu am tată când e vorba de furt şi cu tot ce înseamnă mizerii! „, a susţinut candidatul PSD pentru Primăria Giurgiu.

Alegerile din 2020 au fost câștigate de Adrian Anghelescu (PNL). Barbu, care a candidat pentru PRO România, a fost al treilea, în urma scrutinului de acum 4 ani, clasându-se și în urma lui Marian Măroiu (PSD).

