Incidentul a avut loc pe 15 octombrie 2025, în apropierea podului Calafat-Vidin. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Giurgiu, în colaborare cu Direcția Regională Vamală Craiova, au oprit pentru control două ansambluri rutiere înmatriculate în Polonia.

În urma verificărilor, autoritățile au găsit în interiorul semiremorcilor „cantitatea totală de 11.160.000 țigarete (558.000 pachete țigarete), fără a avea aplicat marcaje fiscale”, potrivit comunicatului Poliției de Frontieră.

Șoferii, doi cetățeni polonezi în vârstă de 32 și 36 de ani, se deplasau din Grecia spre Polonia. Aceștia sunt acum suspecți într-un dosar penal pentru contrabandă.

Țigările confiscate au o valoare estimată de 16.740.000 lei. Întreaga cantitate a fost reținută și depozitată în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj.

Autoritățile au indisponibilizat și ansamblurile rutiere folosite în tentativa de contrabandă.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu subliniază importanța cooperării continue cu instituțiile partenere pentru combaterea infracționalității transfrontaliere.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea securității frontierelor”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

