Jensen a fost în Los Cabos la începutul anului împreună cu soția sa. Au rezervat un sejur la Grand Velas Boutique, unde o noapte de cazare costă de la 1.150 de dolari în sus.

Dar, la scurt timp după sosire, perechea a observat că nu sunt alți turiști în zonă. „A fost puțin înfiorător, aveam, practic, totul doar pentru noi înșine”, a spus Cameron, într-o filmare care prezenta restaurante, piscine, plaje și saloane goale.

„La început, și noi am fost șocați, am crezut că cineva ne face o glumă. Am început să înregistrez în prima noastră zi, nu am văzut acolo decât angajați. Pe măsură ce zilele au trecut, a început să ne sperie un pic situația”, a afirmat, mai în glumă, mai în serios, britanicul.

El a explicat că a căutat mereu parteneri de distracție. Cu atât mai mult cum hotelul era „drăguț” și mâncarea de „top”.

După ce videoclipurile lui Cameron au devenit virale, cu milioane de vizualizări, urmăritorii săi au avut o mulțime de întrebări.

Unii l-au acuzat chiar că simulează că resortul este gol pentru vizualizări, iar el a răspuns împărtășind un tur al hotelului pentru a dovedi că sunt cu adevărat singuri.

A străbătut holurile pustii înainte de a intra în sala de sport și în diverse restaurante fără oaspeți.

Când a plecat, Cameron a împărtășit un clip care a arătat cum întregul personal s-a aliniat pentru a-și lua rămas-bun de la el și soția lui.

Hotelul avea chiar și o trupă care a cântat pentru ei la plecare, iar câțiva membri ai personalului au ridicat un panou pe care scria „Nu sunteți singuri”. „Probabil că văzuseră videoclipurile mele”, spune Jensen.

În cele din urmă, în ciuda faptului că la început s-au simțit „panicați” că erau singuri, Cameron și soția lui au spus că s-au distrat de minune, apreciind că au dus „o viață de miliardari”.

Ei au adăugat că faptul că au fost singurii oaspeți a venit cu „câteva aspecte pozitive”, precum cina „privată” pe plajă, într-o noapte.

În ceea ce privește motivul pentru care nu era nimeni, Cameron a explicat într-un videoclip final că hotelul a fost deschis doar două săptămâni înainte de vizita lor.

Grand Velas Boutique din Los Cabos s-a deschis în decembrie 2023. În acest moment, pe booking.com, are nota 9,7 din 46 de evaluări.

