GYE-TRASLADO GLAS Guayaquil, sabado 06 de abril del 2024 La Policia Nacional traslada a Jorge Glas hasta el Centro Penitenciario conocido como la La Roca, en Guayaquil, luego de una intervencion a la embajada de M� xico en Quito, donde fue capturado. Fotos: C� sar Munoz/API Guayaquil Guayas Ecuador *** GYE TRASLADO GLAS Guayaquil, Saturday, April 06, 2024 The National Police transfer Jorge Glas to the Penitentiary Center known as La Roca, in Guayaquil, after an intervention at the embassy of Mexico in Quito, where he was captured Photos C� sar Munoz API Guayaquil Guayas Ecuador