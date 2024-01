În anul 2007, atunci când Andreea Bălan avea doar 22 de ani, ea a realizat un pictorial incendiar pentru revista Playboy. Cântăreața nu a renunța la haine, ci a pozat în lenjerie intimă pentru revista dedicată bărbaților. Cu toate acestea, vedeta a fost contactată în repetate rânduri pentru a poza nud, însă a refuzat de fiecare dată.

„În fiecare an, Playboy România îmi propune să pozez goală, iar eu îi refuz elegant, pentru că banii nu sunt pentru mine o motivație de a poza goală. Eu pozez sexy pentru cariera mea și pentru a-mi promova proiectele, dar în niciun caz de dragul unei reviste pentru bărbați nu voi poza goală”, explica Andreea Bălan cu ani în urmă.

După ce imaginile cu ea în Playboy au apărut, jumătatea trupei Andre spunea că „vreau să arăt fanilor că am crescut și că nu mai sunt un copil. Sunt o femeie matură și mult mai independentă”.

„Cei de la Playboy Mexic mi-au oferit 20.000 de dolari, dar am refuzat”

După ce a concurat în anul 2007 la „Dansez pentru tine”, Andreea Bălan și partenerul ei de dans, Petrișor Ruge, au fost invitaţi în Mexic la competiția „Bailando por el mundo”, unde au făcut furori, ocupând locul al doilea. După prestația vedetei în show-ul internațional, Playboy Mexic i-a oferit Andreei Bălan suma de 20.000 de dolari pentru a realiza un pictorial nud. Artista a refuzat această ofertă, precum și pe toate cele care au venit din partea revistei din România.

„Eu nu o să pozez niciodată goală. Indiferent de ofertă. De exemplu, după ce m-au văzut la Dancing Around the World, cei de la Playboy Mexic mi-au oferit 20.000 de dolari, dar am refuzat. Doar ca să pozez goală pentru bani, nu se poate”, a spus artista la vremea respectivă.

Andreea Bălan a pozat goală pentru a-și promova piesele

În 2012, Andreea Bălan a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea goală, iar părțile intime îi erau acoperite de bani. „Noul single, Money Love, a strâns 280.000 de vizualizări într-o săptămână (200.000 pe AndreeaBalanTV şi 80 000 pe contul Cat Music). Vă fac cadou azi dragilor o nouă poză din galeria Money Love”, a scris artista pe reţeaua de socializare în urmă cu 12 ani.

La succesul piesei a contribuit și ipostazele extrem de provocatoare în care cântăreaţa s-a lăsat fotografiată. Andreea Bălan a optat pentru aparițiile goală, acoperită doar de câteva bancnote, tocmai pentru a transmite un mesaj puternic: susține conceptul „girl power”, iar textul era dedicat femeilor care cred că dragostea nu poate fi cumpărată.

Andreea Bălan are o carieră de succes de peste două decenii

A cunoscut celebritatea în anii 1998-2001, când a activat în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. Tatăl ei, Săndel Bălan, este cel care, alături de tatăl Andreei Antonescu, a pus bazele trupei Andre.

În acea perioadă, trupa a lansat șase albume și a fost una din cele mai apreciate formații dance din acea perioadă.

În anul 2002, Andreea Bălan a început cariera solo. De-a lungul carierei, cântăreața a lansat cinci albume și a colaborat cu artiști precum Alina Sorescu, Connect-R, Keo și Puya. În anul 2007, Andreea Bălan a participat la show-ul „Dansez pentru tine” difuzat de Pro TV. În anul 2019, trupa Andre s-a reunit în aceeași formulă.

