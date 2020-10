Dominic Fritz, în izolare după ce s-a întâlnit cu un bolnav de Covid-19. Prefectul de Timiș, doctorul Virgil Musta și directorul DSP, persoane de contact

”Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă autoizolez. Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online”, a anunțat, miercuri dimineață, Dominic Fritz.

Dominic Fritz, alături de prefectul de Timiș, Liliana Oneț

Marți – așadar, după întâlnirea cu persoana infectată -, potrivit agendei primarului ales al Timișoarei, acesta a avut patru întrevederi, cu prefectul de Timiș, cu conducerea Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” – inclusiv cu șeful Secției de Boli Infecțioase, dr. Virgil Musta, cu conducerea DSP și cu conducerea ADR Vest.

Citeşte şi:

EXCLUSIV | Cum și-a planificat Grupul Iulius tunul imobiliar de la ROMEXPO. Detaliile unei înțelegeri controversate pentru 42 de hectare în nordul Capitalei

Crima din apartamentul 7. Răstunarea unui caz în care procurorul a fost avansat după ce, în fața unei femeii moarte, cu coaste rupte și plină de sânge, a spus că ea a murit de boală!

Nicușor Dan spune că e ferm în a nu încărca organigrama cu șefi. Neamțu nu va fi viceprimar. PMP acceptă

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan e filată de procurori! Motivul șocant

PARTENERI - PLAYTECH Secretul Elenei Udrea, dezvăluit după atâția ani. Semnul a fost deslușit. E de necrezut cui i-a fost transmis

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2020. Vărsătorii se confruntă cu multe complicații legate de casă și de familie

Știrileprotv.ro Decizie de ULTIMĂ ORĂ luată de facebook și de Instagram! Toate aceste conturi, pagini și grupuri vor fi șterse. Mii de persoane vizate

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021