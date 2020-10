Dominic Fritz, primarul ales în Timișoara la scrutinul din 27 septembrie, a fost contestat de un susținător al fostului primar, un cadru didactic membru PNL și un fost candidat din partea ALDE la Primăria Timișoara.

Este vorba despre Călin Petrescu, fost DJ la Radio Timișoara și susținător PNL, Monica Hărmănescu, cadru didactic universitar și Adrian Popescu, candidat din partea ALDE la alegerile locale.

Doar Monica Hărmănescu a făcut publice motivele pentru care nu este de acord ca Dominic Fritz să ocupe fotoliul de primar la Timișoara. Ea spune că nu este respectată Constituția, pentru că primarul ales nu are cetățenie română.

“USR-PLUS încearcă fraudare neconstituțională a alegerilor de la Primăria Timișoara cu un neamț fără cetățenie română și fără domiciliu în România. Dl Dominic Fritz are dreptul constituțional de a fi ales pe teritoriul României dacă este cetățean român și are domiciliul în România (art. 37 din Constituția României). Cetățeanul european are dreptul să fie ales după ce dobândește cetățenia română și are domiciliul în România. (…) Din obligație față de respectarea Constituției României, dacă nu din respect pentru timișoreni, domnul Fritz trebuia să aibă cetățenia română și domiciliul în România”, a scris Hărmănescu pe Facebook.

Constituția României a fost modificată după aderarea României la UE și spune că “în condițiile aderării României la UE, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale”.

Cele trei contestații vor fi soluționate de Tribunalul Timiș, în cinci zile, ceea ce înseamnă că ceremonia de învestire a primarului ales ar putea fi amânată cu câteva zile. El ar fi trebuit să depună marți jurământul.

“În 21 și 22 octombrie au fost depuse trei contestații împotriva validării mele ca primar al Timișoarei. Știu că mulți oameni cred că, după ce au votat primarul, acesta ajunge imediat în Primărie și se apucă de treabă. Ei bine, nu! Adversarii politici au brevetat o nouă metodă de a întârzia instalarea în funcții a primarilor Alianței USR-PLUS. Se întâmplă la București, unde au fost depuse nu mai puțin de 58 de contestații, și se repetă și la Timișoara. (…) Am încredere că înțelepciunea va învinge, că voi fi învestit săptămâna viitoare și ne putem apuca de treabă cu o majoritate stabilă în Consiliul Local”, a reacționat Fritz.

Dominic Fritz spune că totul vine de la adversarii politici, care “au brevetat o nouă metodă de a întârzia instalarea în funcții a primarilor Alianței USR-PLUS”.

“Dosarul a fost înregistrat ieri la Tribunalul Timiș. Nu s-a acordat încă termen, dar Tribunalul are 5 zile să soluționeze. După care hotărârea se comunică prefectului, secretarului general și primarului declarat ales şi de abia atunci poate avea loc învestirea. Sunt în contact constant cu doamna prefect, care mă susține în demersul meu de a avea învestitura imediat ce este legal posibil. Intrăm în scenariul roșu în epidemia de COVID-19, vine iarna, trebuie să rezolvăm niște probleme urgente la COLTERM, în Primărie așteaptă teancuri de acte să fie semnate și unora le arde de jocuri politice pe spezele timișorenilor. Am încredere că înțelepciunea va învinge, că voi fi învestit săptămâna viitoare și ne putem apuca de treabă cu o majoritate stabilă în Consiliul Local”, a mai spus Dominic Fritz.

La fel s-a întâmplat și în București, unde Nicușor Dan s-a trezit cu 52 de contestații, depuse însă de PSD. Primarul ales al Capitalei susţine că PSD a invocat “motive ridicole” în cele 52 de sesizări depuse la decizia instanței de validare a mandatului său de primar, iar acestea sunt copy-paste, având toate inclusiv aceleaşi greşeli gramaticale.

