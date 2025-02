„Acești ucigași, pe care i-am găsit ascunzându-se în peșteri, amenințau SUA și pe aliații lor. Loviturile aeriene au distrus peșterile în care trăiau (…) fără a vătăma civili”, a transmis Trump într-un mesaj publicat pe pagina sa de X și preluat de agențiile internaționale de presă, printre care AFP și Reuters.

This morning I ordered precision Military air strikes on the Senior ISIS Attack Planner and other terrorists he recruited and led in Somalia. These killers, who we found hiding in caves, threatened the United States and our Allies. The strikes destroyed the caves they live in,…