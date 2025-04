Noul portret îl înfăţişează pe Trump ridicând pumnul în aer, după un moment crucial din campania electorală, în timp ce încerca să obţină un al doilea mandat, când un bărbat înarmat a încercat să îl asasineze, la un eveniment în Butler, Pennsylvania. Glonţul i-a zgâriat urechea actualului preşedinte.

Deşi pictura nu prezintă urme de sânge, pare să se bazeze pe o fotografie din acea zi, în care Trump este înconjurat de agenţi ai Secret Service şi încă pe scenă după ce a fost împuşcat, potrivit News.ro.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T