Donald Trump despre sancțiunile împotriva Coreei de Nord. Președintele Statelor Unite a declarat că sancțiunile internaționale dictate împotriva regimului de la Phenian încep să aibă un impact major.

Liderul nord-corean Kim Jong-Un și-a exprimat, în premieră, disponibilitatea de a discuta cu oficialii dus-coreeni, conform site-ului agenției Yonhap, citat de Mediafax.ro.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see!

