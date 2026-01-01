„Ei spun că aspirina ajută la subțierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să-mi circule sânge îngroșat”, a spus Donald Trump.

„Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire. Are sens, nu?”, a continuat Donald Trump.

La 79 de ani, Trump este al doilea cel mai vârstnic președinte din istoria Statelor Unite, după Joe Biden, care avea 82 de ani când a părăsit funcția, după ce renunțase la cursa pentru realegere pe fondul îndoielilor privind capacitatea sa de a-și exercita mandatul.

În ultimele luni, starea de sănătate a actualului lider de la Casa Albă a fost atent monitorizată de presă, mai ales după apariția unor vânătăi pe mâinile sale, informațiile privind un examen imagistic efectuat în octombrie și episoadele în care a fost surprins cu ochii închiși la evenimente publice.

Potrivit Mayo Clinic, administrarea zilnică de aspirină poate reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral la persoanele de peste 60 de ani, doza uzuală fiind de 81 de miligrame.

Medicul personal al președintelui, Sean Barbabella, a precizat însă pentru Wall Street Journal că Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină, ca măsură de prevenție cardiovasculară.

Casa Albă a explicat că vânătăile observate pe mâinile președintelui sunt cauzate de strângerile frecvente de mână, iar procedura imagistică menționată anterior a fost efectuată preventiv.

Deși inițial s-a vorbit despre un RMN, Trump și medicul său au clarificat că a fost vorba, de fapt, despre o tomografie computerizată (CT).

Barbabella a explicat că medicii au luat în calcul ambele variante, dar au ales CT-ul pentru a exclude orice problemă cardiovasculară, investigația neindicând nicio anomalie.

