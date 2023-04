„Trump pledează nevinovat pentru 34 de acuzații în cazul banilor liniștiți”, titrează ziarul britanic The Guardian, care amintește că judecătorul din Manhattan i-a cerut fostului președinte să se abțină de la retorică care ar putea provoca tulburări civile.

Guardian front page, Wednesday 5 April 2023: Trump pleads not guilty to 34 charges in hush-money case pic.twitter.com/FB8GRnC5Fn — The Guardian (@guardian) April 4, 2023

Revista Time, care și-a câștigat reputația de a produce coperți emblematice de-a lungul președinției lui Trump, a pus pe prima pagină o amprentă, cu titlul simplu: „Fără precedent”, pentru a descrie procedura prin care a trecut fostul președinte cu ocazia prezenței în fața tribunalului.

„Trump pledează nevinovat pentru 34 de acuzații”, titrează publicația americană The Washington Post, care tratează pe larg comentariile procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, care l-a acuzat pe fostul președinte că a participat la o schemă de „prinde și ucide” pentru a cumpăra și a suprima informații negative despre el înainte de alegerile prezidențiale din 2016.

The front page of The Washington Post for April 5th, 2023. pic.twitter.com/UKerFAVemH — The Washington Post (@washingtonpost) April 5, 2023

Cu titlul, „Trump acuzat de 34 de infracțiuni”, New York Times examinează ceea ce a fost dezvăluit în dosarele de astăzi, cu subtitlul: „Procurorii citează plăți pentru o vedetă porno, un model Playboy și un portar”.

The front page of The New York Times for April 5, 2023. https://t.co/Yy5SSDqkGD pic.twitter.com/Pit2ikSPj2 — The New York Times (@nytimes) April 5, 2023

„Sub arest”, scrie mare pe prima pagina The New York Daily News, cu o imagine mare a fostului președinte la intrarea în tribunalul din Manhattan.

UNDER ARREST

Trump charged with 34 felony counts in historic indictment — https://t.co/MGmiro3fYU ? https://t.co/yxe3DlIY1j pic.twitter.com/zRXH0FE4Q1 — New York Daily News (@NYDailyNews) April 5, 2023

Publicația britanică The Times deschide ediția cu „Trump în boxa acuzaților”. Corespondenții americani ai ziarului descriu modul în care un „Trump cu fața împietrită a fost eliberat din arest după o audiere de o oră înaintea unui proces care ar putea avea loc anul viitor”.

Taboidul britanic The Mirror deschide și el ediția din 5 aprilie cu dosarul Trump. „În sfârșit… fostul președinte a fost taxat pentru plățile către starul porno”, titrează publicația.

El País din Spania titrează „Trump acuzat de 34 de infracțiuni” și își ilustrează povestea cu o imagine mare a fostului președinte în tribunalul din New York, flancat de avocații săi.

#Portada | Trump, acusado de 34 delitos; citas y abusos en el piso de Martín Vigil; Finlandia se integra a la OTAN entre amenazas del Kremlin, en EL PAÍS este miércoles 5 de abril



? https://t.co/slosU9Nu6C pic.twitter.com/4BsCSXb2dN — EL PAÍS (@el_pais) April 4, 2023

Donald Trump a fost arestat și pus sub acuzare, marți, la tribunalul districtual din Manhattan. Fostul lider de la Casa Albă a fost acuzat de 34 de infracțiuni și a pledat nevinovat în fața judecătorului Juan M. Merchan de la Curtea Supremă de Stat. La finalul înfățișării, Trump a fost lăsat liber și a plecat spre reședința sa din Florida, Mar-a-Lago, unde a ținut un discurs plin de acuzații la adresa justiției americane.

