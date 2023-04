Știri Externe Donald Trump se predă astăzi în fața instanței din New York. Măsuri sporite de securitate în așteptarea unor proteste de amploare De Sebastian Pricop, . Ultimul update Marți, 04 aprilie 2023, 08:43

Donald Trump va apărea astăzi, 4 aprilie, în jurul orei locale 14.15 (n.r. - 21.15 în România) în fața unui tribunal din Manhattan, New York, pentru a afla detaliile exacte ale legilor pe care este acuzat că le-a încălcat după ce săptămâna trecută a devenit primul președinte american care a fost inculpat penal, relatează CNN, New York Times și The Guardian.