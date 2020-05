“Acei ochi albaștri mă vor urmări toată viața”. Experiența pe care au avut-o dinamoviștii Savenco și Mousavi într-un sat uitat de lume din Moldova

De Eduard Apostol,

După ce s-a confruntat cu realitatea crudă a vieții, fiind transformat din handbalist în polițist, Dan Savenco a trecut la alt nivel după incursiunea în Aleea Livezilor din Ferentari. Căpitanul echipei Dinamo București a povestit la vremea respectivă, în Libertatea, momentele de emoție și de deznădejde cu care a văzut cum trăiesc oamenii în acea zonă a vieții.

Challenge de suflet

Savi s-a decis să lanseze un alt fel de challenge. Și-a scos la licitație tricoul cu care a jucat la națională, la Campionatul Mondial din 2011. Și-a provocat câțiva colegi să facă același lucru și a decis ca banii adunați din licitație să meargă către un azil sau către un caz social. Fanii au licitat, s-au strâns banii, în jur de 5.000 de lei. Rămăsese identificarea cazului. Cu ajutorul prietenilor s-a decis: un bătrân din Drăgușeni, județul Iași.

Deunăzi, s-a urcat în mașină, dar nu singur, l-a luat cu el și pe Ali Mousavi, colegul său de nădejde din apărarea „dulăilor”, și au plecat spre Iași, la omul nevoiaș. Știau doar că se vor întâlni cu cineva în Negrești, județul Vaslui, care-i va duce la casa bătrânului.

„Planul era să-l cunoaștem și să vedem cum putem să-l ajutăm. Ori cu bani, ori să mergem să-i cumpărăm lucruri sau alimente de care ar avea nevoie. De aceea am plecat doar noi, fără să anunțăm pe cineva, am mers cu un prieten care a făcut niște poze, iar apoi am decis să mediatizăm situația oamenilor de acolo pentru că faptele bune trebuie să miște și alte spirite”, a povestit Savi pentru Libertatea.

Dincolo de capătul sufletului

La Negrești i-a așteptat o doamnă de la asociația „Dragoste desculță”, care are programe de ajutorare în județele Iași și Vaslui. Oamenii din organizație tocmai se pregăteau să plece prin mai multe sate să împartă alimente unor bătrâni și unor familii nevoiașe. Printre care și omul la care voiau să ajungă dinamoviștii. „Haideți cu noi, dacă tot ați venit de la București! Ajutați la împărțit, o să vă simțiți bine după”. Handbaliștii au acceptat.

„Undeva în capătul sufletului, știi că există asemenea oameni, dar spui că nu prea ai ce face, că poate ajuți câțiva, dar nu ai cum pe toți. Apoi, vezi realitatea în fața ochilor”, a mărturisit Dan.

Uriașii Savenco și Moussavi au mers din poartă-n poartă, au vorbit cu oamenii, au intrat în case. Sunt cât brazii, dar s-au sensibilizat până la lacrimi în acea lume din altă lume.

„Copii de 8 ani care făceau mâncare pentru frații lor mai mici, bătrâni singuri, familii sărace”, a povestit românul, cu un nod în gât. Privirile unor copii în momentul în care au primit bomboane… „N-am să uit câte zile voi mai avea ochii albaștri ai unei fetițe blonde, atunci când i-am dat niște dulciuri. Mă vor urmări toată viața”, a îngăimat uriașul Ali.

Oaspeții lui tataie Lupu

După ce-au ajutat la împărțit, au mers la bătrânul lor. La tataie Lupu. L-au găsit cu părul proaspăt spălat, își mai pusese un tuci de apă pe plită la încălzit. „Tataie, sunt bucuros că mă voi muta într-o casă nouă, deși nu știu cât voi mai locui în ea”, le-a zis moșul. Câțiva muncitori puneau parchet în noua lui casă, pe care cei de la asociație i-au făcut-o, ca să nu se mai chinuie în bordeiul în care și-a dus traiul în ultimii ani.

Impresionați de ceea ce fac cei de la „Dragoste desculță”, Savi și Ali au decis să le dea lor ceea ce au strâns de pe tricourile licitate.

„Până la urmă ei pot gestiona mai bine, am văzut în ce chestii sunt implicați. O să încercăm să ne implicăm și noi mai mult, să facem cât mai cunoscute aceste cazuri, pentru ca oamenii să poată fi ajutați. O să ținem legătura cu cei de la asociație, vrem să implicăm mai mulți handbaliști și sportivi în inițiativa asta”, a mai declarat Savenco.

Noaptea s-au întors în București și tăcerea i-a însoțit pe tot drumul, în mașină. „Nici un team building, nicio ieșire a noastră cu familiile, cu copiii nu te mobilizează și nu te încarcă emoțional așa cum a făcut-o această experiență. Acești oameni de la asociație ne-au impresionat, precum și cei pe care ei îi ajută. Acum, că ne-am cunoscut, vrem să contribuim și noi cât putem la inițiativele lor”, a concluzionat liderul dinamoviștilor.