Meteorologii s-au confruntat cu un nivel fără precedent de abuzuri din partea cetățenilor, în timpul valului de căldură extremă din această lună din Marea Britanie.

Echipa BBC, spre exemplu, a primit sute de tweet-uri sau e-mailuri abuzive care le contestau relatările cu privire la vreme și le cereau să „se potolească”, în timp ce temperaturile atingeau 40 de grade Celsius.

Matt Taylor, meteorologul BBC, a declarat că nu s-a mai confruntat cu așa ceva în cei aproape 25 de ani de când lucrează în domeniu. Iar Societatea Regală de Meteorologie a condamnat această campanie împotriva profesioniștilor.

Cele mai multe abuzuri par să fi fost provocate de conexiunea făcută de specialiști între valul de căldură și schimbările climatice.

Marea Britanie a înregistrat temperaturi record pe 19 iulie, când pragul de 40 de grade Celsius a fost pentru prima dată depășit. Zeci de localități au înregistrat temperaturi care depășeau recordul anterior de 38,7 grade C, iar 15 servicii de pompieri au declarat stare de urgență din cauza numărului mare de incendii.

Met Office a estimat că valurile de căldură au devenit în prezent de 10 ori mai probabile, din cauza schimbărilor climatice. Dar mulți oameni nu au vrut să accepte situația.

„Prea deprimant”

„Este un ton mai abuziv decât am avut parte vreodată. M-am deconectat puțin de la tot, deoarece a devenit prea deprimant să citesc unele dintre mesaje”, a declarat Matt Taylor, meteorolog BBC.

Vizați de astfel de mesaje au fost și meteorologii de la Met Office și Royal Meteorological Society (RMS).

Membrii Royal Meteorological Society au fost ridiculizați public, au fost acuzați că mint sau că sunt șantajați, a declarat directoarea executivă a instituției, profesoara Liz Bentley. „Comentariile abuzive cresc atunci când mesajul despre schimbările climatice este inclus”, a spus ea.

Meteorologul șef al Met Office, Alex Deakin, a declarat și el că situația „este înfricoșătoare într-un fel”.

„Mi se pare mai frustrant și mai jignitor pentru colegii mei – unele dintre marile minți ale științei climei. Arătați un pic de respect și documentați-vă mai bine în loc să îl credeți doar pe Bob de la bar sau pe Tony de pe YouTube”, a spus expertul.

Tweeturile care au vizat BBC Weather și prezentatorii săi conțin insulte personale și mesaje care minimalizează gravitatea valului de căldură.

„Este doar vară”, au spus unii, în vreme ce alții au acuzat o dezinformare și o exagerare menite să îi controleze pe cetățeni. Mulți au fost supărați de sfaturile specialiștilor, care îndemnau persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, să se adăpostească de căldură.

De asemenea, sute de persoane și-au împărtășit pe rețelele de socializare experiențele trăite în timpul valului de căldură din 1976, mulți dintre ei sugerând în mod fals că valul de căldură din această lună nu a fost „cu nimic diferit”.

Experții au arătat că temperatura maximă din 1976 a fost de 35,9 grade C, cu peste patru grade mai mică decât cea de 40,3 înregistrată pe 19 iulie 2022.

Episoadele de căldură intensă sunt parte a modelelor meteorologice obișnuite, dar acestea devin acum mai frecvente în întreaga lume, mai intense și durează mai mult, ca urmare a schimbărilor climatice provocate de om, au spus specialiștii în climă. Este ceea ce au încercat să explice și meteorologii.

„Ceea ce mă frustrează cel mai mult este atunci când sunt acuzat că răstălmăcesc adevărul. În calitate de meteorologi, noi raportăm fapte. Nu există nicio conspirație”, a spus meteorologul BBC Tomasz Schafernaker.

„Vreau să ne bucurăm de vreme”

Nu doar oamenii obișnuiți au contestat realitatea descrisă de meteorologi.

În timpul valului de caniculă, un text de opinie din tabloidul Daily Mail i-a atacat pe meteorologi pentru că ar exagera situația și i-a acuzat de alarmism. Iar un articol din același tabloid i-a ironizat pe britanici pentru că se tem prea mult de o biată zi însorită.

The Guardian scrie că Daily Mail a revenit a doua zi cu o serie de titluri dramatice despre incendiile de pădure, dar nu a făcut vreo legătură cu efectele schimbărilor climatice.

Tot luna aceasta, un schimb de replici dintre un meteorolog și moderatoarele unei emisiuni de la postul TV GB News a devenit viral.

'I think there will be hundreds, if not thousands, of excess deaths… It will be brutal.



Weather expert John Hammond issues a warning over the 'extreme' conditions expected next week.



? Freeview 236, Sky 515, Virgin 626



— GB News (@GBNEWS) July 14, 2022

Meteorologul John Hammond vorbea despre valul de caniculă din țară, avertizând că sute sau mii de persoane ar putea muri în următoarele săptămâni.

Dar gravitatea avertismentelor lui Hammond nu le-a impresionat pe moderatoare, care l-au întrerupt pe meteorolog. „Vreau să ne bucurăm de vreme. Nu știu ce s-a întâmplat cu meteorologii de ați devenit toți un pic fataliști și proroci ai nenorocirilor”, i-a spus una dintre ele lui Hammond.

„Nu cred că ar trebui să privim cu prea multă ușurință faptul că mulți vor muri în următoarea săptămână din cauza căldurii”, a răspuns expertul.

Autoritățile nu au anunțat date oficiale privind victimele valului de căldură. Dar zilele trecute, experții Școlii de Igienă și Medicină Tropicală din Londra au estimat că în jur de 1.000 de oameni ar fi murit din cauza caniculei, între 17 și 19 iulie, în Anglia și Țara Galilor, scrie publicația The New Scientist. Mai bine de jumătate, adică 495 de persoane, aveau vârste de peste 85 de ani.

Într-un an obișnuit, în Anglia și Țara Galilor se înregistrează în jur de 791 de decese legate de căldură, a explicat Antonio Gasparrini, de la instituția medicală londoneză, care a observat că acest prag a fost depășit în doar trei zile.

Clipul de la GB News a devenit viral pe rețelele sociale, mulți oameni făcând legătura între el și filmul „Don’t Look Up”, în care doi astronomi care anunță apocalipsa planetei sunt ridiculizați în mod similar de gazdele unei emisiuni TV.

For those asking me how it feels to see #DontLookUp trending again:



Im thrilled the film continues to raise awareness about the climate and media problems, but Im genuinely depressed that this kind of shit is still happening. I dont want to live in our movie. https://t.co/p3RexnXnvP — David Sirota (@davidsirota) July 20, 2022

În discuție a intervenit și David Sirota, jurnalist și autor al scenariului „Don’t Look Up”.

„Sunt încântat că filmul continuă să sensibilizeze publicul cu privire la problemele privind clima și mass-media, dar sunt sincer deprimat să văd că genul ăsta de rahaturi se întâmplă încă. Nu vreau să trăiesc în filmul nostru”, a scris Sirota pe Twitter.

