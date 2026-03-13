Pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare a fost dată pentru ucidere din culpă. „Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an și 8 luni închisoare și stabilește un termen de supraveghere de doi ani, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. […]. Obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, la una dintre următoarele două instituții: AJOFM Timișoara sau Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș”, a transmis instanța, conform Agerpres.

Părțile nemulțumite pot face apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Amintim că Dorel Săndesc a provocat în a doua zi de Paște a anului 2018 un accident grav în comuna Giroc. Aflat la volanul unei mașini Jaguar, el a intrat fără să se asigure într-o intersecție și a lovit o Dacia Logan în care se aflau patronii unui hotel, împreună cu fiica lor. La acel moment, adică în aprilie 2018, Săndesc era șef al secției ATI de la Spitalul Județean Timișoara.

Medicul i-a acordat imediat îngrijiri victimei de 53 de ani, până la sosirea ambulanței. Apoi, femeia a fost operată la spital și starea ei s-a îmbunătățit la început. Numai că leziunile grave s-au complicat pe fondul infecțiilor nosocomiale din spital. În final, femeia a murit la 9 luni de la momentul accidentului.

Avocații lui Săndesc au cerut ca un expert să decidă dacă femeia, care era pe bancheta din spate, a murit din cauza rănilor suferite în accident sau din cauza infecțiilor nosocomiale.

