„M-au luat emoțiile. Astăzi sunt la clinică și mă voi vaccina. O să completez toate actele pe care trebuie să le completez.

O să vedeți și cum fac vaccinul, dar o să mă vedeți pe mine, pentru că trebuie să respectăm cu rigurozitate regulamentul. Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, la normalitate.

Este normal să am emoții, pentru că e un pas important în viața mea. Trebuie să recunosc, atunci când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, iar înainte de Asia am făcut alte patru vaccinuri”.

„Nu am nicio garanție”

La scurt timp după ce a fost vaccinat, Dorian a explicat ce crede cu privire la vaccin. „Nici nu am simțit ce s-a întâmplat. Nu am vrut să vă induc ideea să vă vaccinați. Am vrut doar să vedeți ce am ales să fac eu cu viața mea.

Eu cred cu tărie că acest vaccin ne va duce către o normalitate mai rapidă. Nu am nicio garanție. Îmi doresc să cred că medicina a evoluat atât de mult, încât vom rezolva și această problemă. Și mamișor s-a înscris pentru vaccin și urmează să se programeze”.

