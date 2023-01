Femeia care a murit sâmbătă mai fusese atacată, în aceeași zonă, în luna aprilie a anului trecut, când a ajuns la spital cu răni grave.

Problema câinilor fără stăpân din Sectorul 6 a fost adusă în discuție și de prezentatoarea postului public Dorina Florea, la rândul ei atacată de o haită. Într-o postarea din 28 decembrie 2022, aceasta spunea că, în ciuda a zeci de reclamații făcute de locuitorii din zonă la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) și la Poliția Locală Sector 6, nu s-a luat nicio măsură.

„Nu au făcut nimic! De fapt, au făcut ceva: au devenit experți în a pasa responsabilitățile de la o instituție la alta sau în a găsi scuze: «Nu se ocupă Poliția Locală, ci ASPA! ASPA: «Nu avem echipă după ora 20.00. Nu e nimeni disponibil astăzi, trimitem echipa mâine». Sigur că nu a venit nici naiba să verifice! Atât de bine s-au ocupat de situație că, de la câțiva câini, acum avem de-a face cu mai bine de 20, care stau doar în haite și atacă tot ce prind! Iar asta se întâmplă pe un bulevard circulat al Capitalei, nu în vreo zonă izolată și părăsită!”, a scris prezentatoarea.

„Operatoarea 112 mi-a răspuns isteric”

Dorina Florea a continuat prin a povesti cum într-o seară, în timp ce își aștepta soțul, în jur de șapte câini au început să alerge spre ea și să latre agresiv. Aceasta a fost salvată de un șofer, care a început să claxoneze, și de soțul ei.

Prezentatoarea a apelat numărul de urgențe 112. „Printre lacrimi, crize de plâns și respirații tăiate, am reușit să povestesc! Doamna de la celălalt capăt al firului m-a întrebat dacă am fost mușcată de câini. Am spus că nu. M-a întrebat dacă am nevoie de ajutor medical. Am spus că nu știu, dar am rugat-o să facă ceva, orice, să ne ajute. Mi-a răspuns apoi isteric că dacă nu am fost mușcată de câini, atunci nu mă poate ajuta și să iau legătura cu cei la Poliția Locală Sector 6.”

Florea spune că un alt polițist a preluat apelul și „a certat-o” pentru tonul folosit. „Eu le-am spus că vor avea pe conștiință oamenii mușcați sau, Doamne ferește, omorâți de acești câini, dacă nu fac ceva! Până la urmă, în loc să fiu ajutată, experiența cu apelul la 112 s-a dovedit a fi una neverosimilă!

Am ajuns să fiu certată la telefon de acest domn polițist că nu mă port civilizat și cuviincios pentru că am îndrăznit să ridic vocea. I-am spus să se prezinte, ca să știu măcar cine mă face needucată și necivilizată, când eu abia puteam respira din cauza șocului. A refuzat, mi-a spus cinic: «Niciun nume, aici e doar Poliția» și mi-a închis pur și simplu telefonul în nas…”

ASPA nu avea echipă

Prezentatoarea spune că a apelat și numărul de urgență al celor de la ASPA, unde i s-a transmis că abia în dimineața următoare pot trimite o echipă.

A răspuns cineva de la ASPA, mi-a spus că înțelege prin ce trec, că îi pare rău, dar că nu mă poate ajuta. «Nu există nicio echipă pe care să o trimitem pe teren! Vom încerca mâine dimineață!». Dorina Florea:

Ulterior, Dorina Florea a făcut reclamații la mai multe instituții: Primăria Capitalei, Primăria Sector 6, Poliția Locală Sector 6 și ASPA. De asemenea, a cerut la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale înregistrarea convorbirii telefonice purtate cu cei doi operatori

Primăria Sector 6: ASPA se ocupă!

Sâmbătă, după anunțul că o femeie și-a pierdut viața după ce a fost atacată de câini, Primăria Sector 6 a transmis un comunicat în care a precizat că singura instituție abilitată să monitorizeze și să strângă câinii maidanezi de pe raza administrativ-teritorială a Bucureștiului este Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), aflată în subordinea Primăriei Generale.

Instituția a mai precizat că Poliția Locală Sector 6 nu a primit sesizări privind existența câinilor vagabonzi în zona în care s-a întâmplat tragedia, dar și că primăria a primit 53 de notificări în 2022 și 36 în luna ianuarie a acestui an.

Postarea de pe Facebook:

