Tot mai multe case înlocuiesc covorașul tradițional cu o zonă de curățare integrată direct în podea, care oferă protecție împotriva murdăriei și un aspect elegant, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În România, unde ploile, zăpada, sarea din timpul iernii și praful primăverii sunt la ordinea zilei, această inovație devine necesară. În apartamentele din orașe, preșul clasic se degradează rapid, devenind un element vizual deranjant. Mai mult, în zonele intens circulate, acesta poate deveni alunecos și inestetic.

Covorașele tradiționale nu se potrivesc cu liniile moderne de design. Interioarele actuale favorizează minimalismul, materiale neutre și spații organizate.

„Intrarea trebuie să fie o extensie naturală a interiorului – curată, armonioasă și funcțională”, subliniază experții citați de Blic.

Soluțiile moderne, cum sunt zonele integrate, rețin murdăria discret, fără elemente care să „iasă în evidență”.

Spre deosebire de un preș care se așează pe podea, zona de curățare integrată este parte din suprafața acesteia. De obicei, se plasează între plăcile ceramice și podelele din lemn, în punctele unde se acumulează umiditatea și nisipul.

Designul constă într-o adâncitură bine definită, în care se montează un insert din cauciuc, fibre de cocos sau metal. Acest sistem permite ca încălțămintea să fie curățată la intrare, păstrând murdăria și umezeala ascunse, fără a compromite estetica.

În casele cu mai mult spațiu, zona integrată se poate combina cu alte elemente precum dulapuri pentru pantofi sau zone dedicate descălțării, ceea ce face intrarea mai organizată.

Eliminarea preșurilor clasice face ca holul să pară mai curat și spațios. Podeaua devine unitară, fără culori și texturi care distrag atenția. Spre deosebire de preșurile tradiționale, care necesită spălări frecvente, sistemele integrate sunt ușor de întreținut. Majoritatea modelelor includ inserturi detașabile care se pot curăța rapid, un avantaj major în zilele ploioase sau cu zăpadă.

Materialele utilizate oferă opțiuni variate: fibra de cocos pentru un aspect natural, cauciuc pentru un maxim de funcționalitate sau metal pentru un design modern și sofisticat.

