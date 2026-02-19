Cei doi s-au întâlnit pentru un live

Cei doi s-au întâlnit la inițiativa bărbatului de 33 de ani, însă dialogul a degenerat rapid într-un conflict fizic. Victima a fost pusă la pământ cu o lovitură în zona feței, necesitând îngrijiri medicale. Polițiștii bucureșteni au preluat cazul și efectuează cercetări pentru a clarifica motivele altercației.

Poliția Capitalei a confirmat că joi, 19 februarie 2026, Secția 1 a fost alertată prin 112 cu privire la o agresiune în sectorul 1. Incidentul a avut loc în jurul orei 15.30, când un tânăr de 20 de ani a fost lovit pe stradă de un cetățean străin în vârstă de 33 de ani. Victima prezenta răni la nivelul feței și a depus plângere împotriva agresorului identificat la fața locului.

Victima a primit asistență medicală la fața locului din partea unui echipaj de urgență. După evaluarea și tratarea rănilor, tânărul de 20 de ani a refuzat să fie transportat la spital.

O discuție s-a transformat în bătaie

Potrivit polițiștilor, totul a pornit de la o invitație pe rețelele sociale primită de victimă în timp ce se afla la Piața Romană. Bărbatul de 33 de ani i-a propus tânărului să participe la o sesiune live, întâlnirea având loc ulterior la un restaurant din sectorul 1. Ceea ce trebuia să fie o apariție online a degenerat rapid: în timpul transmisiunii în direct, o discuție contradictorie s-a transformat într-o agresiune fizică, tânărul fiind lovit cu pumnul în zona feței.

Atât victima, cât și agresorul au ajuns la secția de poliție, unde anchetatorii încearcă să reconstituie firul evenimentelor și să determine cauzele care au dus la izbucnirea conflictului.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că victima agresiunii de astăzi este fratele tânărului de 20 de ani decedat anul trecut în circumstanțe tragice. Acesta a murit în garajul lui Tudor Duma, cunoscut sub numele de „Maru”, care a șocat opinia publică transmițând live pe TikTok în timp ce victima se afla în agonie.

Maru făcea parte din anturajul lui Vlad Pascu

Rareș Ion, cunoscut printre prietenii săi drept „Castron”, a murit la vârsta de 20 de ani, pe 15 aprilie 2025, după o supradoză de droguri.

Maru era cunoscut ca făcând parte din anturajul lui Vlad Pascu, tânărul care, aflat sub influenţa drogurilor, a omorât cu maşina doi tineri la 2 Mai şi a rănit alţi trei.

Duma a fost condamnat, în 18 noiembrie 2024, de Tribunalul Bucureşti, la patru ani şi trei luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc în formă continuată, deţinere, fără drept, de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, decizia nefiind definitivă.

Tudor Duma este cunoscut și pentru un alt incident controversat: acesta s-a filmat în timp ce pătrundea prin efracție în incinta Spitalului Floreasca. Scopul gestului său a fost, conform propriilor înregistrări, identificarea și sustragerea unor substanțe cu efect psihoactiv.