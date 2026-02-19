Persoanele înșelate erau convinse să investească pe platforme fictive sau să recurgă la instalarea unor aplicații de control la distanță.

„Împreună cu polițiștii din Republica Moldova, am destructurat o rețea care opera printr-un call center improvizat. Adică, falși brokeri convingeau victimele să investească pe platforme fictive sau să instaleze aplicații de control la distanță.

Apoi, le accesau ilegal conturile și transferau banii către grupare. Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți promit că faci profit rapid. Exact ce vrei să auzi”, a transmis Poliția Română pe Facebook.

„Liderii au fost găsiți, iar în urma perchezițiilor din România și Chișinău, au fost ridicate echipamente informatice, bani și autoturisme de lux”, a mai transmis pe Facebook Poliția Română.

De asemenea, în mesaj se mai transmite faptul că Poliția Capitalei va continua să acționeze hotărât, pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în aceste activități infracționale.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 01.01.2025 – 30.08.2025, autorii, acționând în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au acționat și în afara granițelor, s-au recomandat ca fiind brokeri financiari, ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare, relatează Antena3CNN.

Aceștia ar fi indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să investească sume de bani pe platforme online fictive. Într-un caz documentat, o persoană vătămată a fost determinată să investească suma de 2.438 lei într-o platformă de investiții, să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul facilitării monitorizării investiției.

Ulterior, autorii au accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate și au efectuat, fără acordul acesteia, cinci tranzacții financiare în cuantum total de 226.600 lei, către mai multe conturi bancare controlate de aceștia.