Ce sunt ceasurile liturgice

Originea ceasurilor liturgice

Slujba ceasurilor își are originea în practicile de rugăciune ale tradiției iudaice, mai exact în Vechiul Testament. Dumnezeu le-a poruncit preoților evrei să se roage și să ofere dimineața și seara jertfe de animale pe care le aduceau la Templul lui Solomon din Ierusalim.

În perioada exilului babilonian, când templul nu mai era folosit, viața religioasă s-a concentrat în sinagogi. Au apărut slujbe ținute la ore bine stabilite, bazate pe citirea Torei, a psalmilor și a imnurilor, iar treptat „jertfa de laudă” a luat locul sacrificiilor de animale.

După întoarcerea în Iudeea, aceste rugăciuni au fost integrate din nou în cultul desfășurat la Templul lui Solomon. Odată ce Templul a fost reconstruit, ei și-au reluat jertfele, dar au continuat să se roage la a treia, a șasea și a noua oră ale zilei.

Un exemplu elocvent se regăsește în Faptele Apostolilor 3:1, unde vindecarea miraculoasă a ologului din naștere are loc în momentul în care Petru și Ioan se îndreptau spre templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea, potrivit ascensionpress.com.

Legătura cu cele șapte daruri ale Duhului Sfânt

Această rânduială a rugăciunilor zilnice s-a dezvoltat din obiceiul evreiesc de a spune rugăciuni la ore fixe din zi, cunoscute sub denumirea de Zmanim (n.n. – în ebraică זְמַנִּים – „timpuri”). La Psalmul 118, 164 se spune că „De șapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale”, sugerând o ritmicitate a rugăciunii pe parcursul zilei.

Sfântul Simeon al Tesalonicului arată că rânduiala vremurilor de rugăciune este alcătuită din șapte momente, corespunzătoare celor șapte daruri ale Duhului Sfânt, subliniind că însăși rugăciunea își are izvorul în lucrarea Duhului. În primele secole ale creștinismului, ceasurile liturgice au fost practicate mai ales în comunitățile monahale, unde viața era organizată în jurul rugăciunii continue. Treptat, această rânduială s-a extins și în viața Bisericii de parohie, devenind parte integrantă a cultului public.

Ce sunt ceasurile liturgice

Ceasurile liturgice nu sunt simple intervale orare, ci adevărate repere spirituale, care structurează viața de rugăciune a credincioșilor, a clerului și mai ales a monahilor. Ele fac parte dintr-un sistem complex de slujbe și rugăciuni, cunoscut sub numele de ciclul zilnic al slujbelor.

Ceasurile liturgice sunt rugăciuni scurte, structurate, care se săvârșesc la anumite ore ale zilei și care amintesc momente importante din istoria mântuirii și din viața Domnului Iisus Hristos. Ele au rolul de a transforma timpul obișnuit într-un timp binecuvântat, dedicat lui Dumnezeu.

Din punct de vedere teologic, ceasurile liturgice exprimă ideea că întreaga zi aparține lui Dumnezeu, iar omul este chemat să Îl pomenească neîncetat, indiferent de activitățile sale lumești.

Când se oficiază ceasurile liturgice

Ceasurile liturgice, cunoscute și sub denumirea de ore canonice, se citesc în mod tradițional în pronaosul bisericii, același spațiu în care se săvârșesc Pavecernița și Miezonoptica. În ceea ce priveşte momentul din zi în care se oficiază, în trecut, ele se citeau aproximativ în momentele din cursul zilei indicate de însăşi denumirea lor.

Ceasurile liturgice fac parte din categoria Laudelor mici, adică cele alcătuite în principal din lecturi rostite la strană, cu o implicare minimă a preotului în desfășurarea lor. Din acest motiv, rânduiala ceasurilor liturgice se găsește în Ceaslov, cartea de bază a cântăreților de strană.

Deși în trecut aveau un rol mai accentuat, astăzi ele sunt considerate slujbe de importanță secundară și se săvârșesc aproape exclusiv în mănăstiri și în anumite catedrale chiriarhale, la care se păstrează regula de slujbă a mănăstirilor.

Ce reprezintă Ceaslovul

Cunoscut și ca „cartea ceasurilor”, Ceaslovul reunește ansamblul rugăciunilor folosite în rânduiala slujbelor zilnice ale Bisericii, și anume Ceasurile, Vecernia, Pavecernița, Miezonoptica, Utrenia și Obednița. Acestora li se adaugă rugăciunile de dimineață și de seară, tropare și condace specifice perioadelor Octoihului, Triodului și Penticostarului, precum și canoane de rugăciune, Paraclise, Acatiste și Sinaxarul.

Această carte este de origine palestiniană și oglindește practica liturgică a Tipicului Mănăstirii Sfântul Sava, situată în apropierea Ierusalimului. Ceaslovul este atestat abia din secolul al IX-lea, atunci când teologul ortodox Teodor Studitul l-a preluat din Palestina, l-a îmbogățit și l-a introdus în viața liturgică a mănăstirii sale din Constantinopol.

De-a lungul secolelor, structura de bază a rămas neschimbată, singurele completări fiind includerea unor Acatiste și apariția rânduielii Pavecerniței Mici, care inițial nu exista.

Câte Laude bisericești există de fapt

În ultimele șase secole, numeroși liturgiști au susținut ideea existenței a șapte Laude bisericești în cadrul unei zile liturgice. Totuși, pentru o abordare mai riguroasă, este necesar ca sistemul Laudelor să fie analizat așa cum reiese din ansamblul cărților de cult și din evoluția istorică a slujbelor, nu doar prin prisma schemelor simplificate din manualele școlare.

Trebuie spus că Biserica nu a impus niciodată un număr fix de Laude, acesta variind de-a lungul timpului și în funcție de tradițiile locale, de la două până la șase. Referința din Psalmul 118:164 la care am făcut referire anterior trebuie interpretată în mod simbolic, ca semn al desăvârșirii, deoarece „șaptele” liturgic nu coincide cu cel matematic.

Lauda adusă lui Dumnezeu este neîntreruptă, atât în Biserica văzută, cât și în cea nevăzută, iar cifra 7 exprimă tocmai această continuitate. Forma actuală a sistemului celor șapte Laude bisericești s-a conturat relativ târziu și s-a răspândit mai ales prin influența Sfântului Simeon al Tesalonicului, cunoscut pentru accentul pus pe simbolismul liturgic, conform Creștinortodox.ro.

Ulterior, această concepție a fost consolidată de Catehismele secolului al XVII-lea, care au realizat o asociere discutabilă cu „cele șapte Taine”, un număr stabilit prin gândirea scolastică.

Cu ce se încheie șirul Laudelor

Trebuie spus că nici Ceaslovul nu indică explicit un anumit număr al Laudelor și nici nu combină slujbele pentru a ajunge la o cifră prestabilită. El prezintă pur și simplu rânduiala a nouă Laude, fără alte precizări numerice. Aceste slujbe erau săvârșite după ora bizantină, care împărțea timpul în aproximativ 12 ore de zi și 12 ore de noapte la echinocții. Durata zilei și a nopții varia în funcție de anotimp, ceea ce influența atât ora de începere a slujbelor, cât și lungimea acestora.

Astăzi avem un sistem de nouă Laude, împărţit în trei cicluri a câte trei Laude: Ceasul IX, Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, Ceasul III, Ceasul VI și Obedniţa. Șirul Laudelor se încheie firesc cu Sfânta Liturghie, numită și „Lauda laudelor”, deoarece și în tradiția iudaică momentele aducerii jertfelor erau considerate parte din laudele obișnuite, iar Laudele creștine își au rădăcinile în acest cult.

Astăzi, Liturghia nu face parte din Ceaslov, unde se regăsesc celelalte Laude sau Ceasuri, însă această separare are explicații istorice. În trecut, majoritatea călugărilor, nehirotoniți, nu erau îndreptățiți să săvârșească Liturghia, așa că o înlocuiau cu Obednița, la care, uneori, se împărtășeau cu Daruri Înaintesfințite.

Nu este întâmplător că Liturghia a preluat din rânduiala Obedniței trei Antifoane, inițial diferite, și formula finală „Fie numele Domnului binecuvântat…” împreună cu Psalmul 33. În cadrul Obedniței regăsim și Crezul, rostit înaintea împărtășirii, rugăciunea „Lasă, iartă…”, menită să pregătească credinciosul pentru împărtășire, precum și „Să se umple gurile noastre…”, care se recita după împărtășire.

Locul și timpul săvârşirii ceasurilor liturgice

Inițial, fiecare ceas liturgic era oficiat la momentul zilei sugerat de însăși denumirea sa. Astfel, Ceasul I era oficiat la începutul primului sfert al zilei, adică în jurul orei 6 dimineața, Ceasul III era citit la începutul sfertului al doilea din zi, către ora 9, Ceasul VI la amiază, în jurul orei 12, iar Ceasul IX la începutul ultimului sfert al zilei, aproximativ la ora 15.

De-a lungul timpului, însă, rânduiala lor a fost adaptată, iar orele canonice au fost grupate în jurul Laudelor mari – Utrenia și Vecernia – și citite în legătură directă cu acestea. Mai exact, Ceasurile I, III și VI se rostesc dimineața, între Utrenie și Sfânta Liturghie, în timp ce Ceasul IX se citește seara, imediat înainte de Vecernie.

Cum se citesc ceasurile liturgice

În ansamblu, ceasurile liturgice reprezintă un element esențial și un punct central al slujbei zilnice, contribuind la ritmul de rugăciune neîntreruptă al vieții liturgice a Bisericii.

Ceasul I marchează încheierea ciclului Laudelor de noapte și se citește întotdeauna dimineața, imediat după Utrenie, fiind considerat o continuare firească a acesteia, relatează Doxologia.ro. Chiar și atunci când Utrenia este săvârșită seara, în cadrul privegherii, Ceasul I se citește în continuare, iar otpustul se face la finalul lui.

Acesta este și motivul pentru care slujba Ceasului I nu are o formulă proprie de binecuvântare la început, la fel ca Ceasul VI, care se rostește ca o continuare a Ceasului III. În același timp, Ceasul III și Ceasul VI alcătuiesc ciclul Laudelor de zi și se citesc succesiv, după Ceasul I, înainte de Sfânta Liturghie sau înainte de Obedniță, în zilele în care nu se săvârșește Liturghia.

Mergând mai departe, Ceasul IX deschide rânduiala Laudelor de seară și se citește, de regulă, după-amiaza, chiar înainte de Vecernie, încheind astfel serviciul divin al fiecărei zile liturgice.

Există însă și unele excepții. Spre exemplu, în zilele de rând din Postul Mare, de luni până vineri, precum și în zilele de miercuri și vineri din Săptămâna Brânzei sau Săptămâna Albă – ultima săptămână de dinaintea Postului Mare în tradiția ortodoxă – Ceasul IX se citește dimineața, imediat după Ceasul VI, înainte de Obedniță și Vecernie, care ține locul Liturghiei. De asemenea, pe durata Postului Mare, ceasurile liturgice capătă un rol esențial, devenind un element de bază și un punct central al slujbei zilnice.

