„O nouă rețetă” pentru îmbunătățirea funcției cognitive

Rezultatele studiului US POINTER, cel mai mare studiu care examinează modul în care

anumite comportamente legate de stilul de viață pot îmbunătăți sănătatea creierului, au fost

publicate în JAMA în 2025.

Participanții au fost repartizați aleatoriu într-unul din două grupuri de intervenție privind stilul de viață: unul cu un program structurat și altul cu un program autoghidat. Ambele grupuri s-au concentrat pe activitatea fizică, dietă, antrenament cognitiv, implicare socială și sănătate vasculară pe parcursul studiului de doi ani.

Ambele grupuri au prezentat îmbunătățiri cognitive pe parcursul celor doi ani ai studiului. Însă participanții la grupul cu stil de viață structurat s-au descurcat mai bine decât persoanele din grupul autoghidat.

Studiul oferă „o nouă rețetă” pentru îmbunătățirea funcției cognitive și arată că anumite comportamente contează pentru sănătatea creierului, a declarat Laura Baker, profesor de medicină internă la Facultatea de Medicină a Universității Wake Forest și investigator principal al studiului.

Niciodată nu este prea devreme (sau prea târziu) să adopți câteva obiceiuri. Prevenția demenței nu se bazează pe o „pastilă magică”, ci pe o sumă de alegeri zilnice care protejează integritatea structurală a creierului.

Mișcarea, un medicament minune

Pentru a reduce riscul de demență, stați mai puțin pe scaun, deoarece statul pe scaun toată ziua crește riscul de demență, și faceți exerciții fizice în mod regulat, ceea ce vă poate menține creierul ager.

O dietă mediteraneană

Accentul cade pe fructe, legume, cereale integrale, nuci și grăsimi sănătoase (ulei de măsline, pește). Limitarea alimentelor ultra-procesate și a zahărului reduce inflamația cronică, unul dintre principalii inamici ai celulelor nervoase.

Stimularea cognitivă prin noutate

Creierul are nevoie de provocări pentru a crea noi conexiuni sinaptice (neuroplasticitate). În loc de activități repetitive, încearcă ceva nou: învață o limbă străină, cântă la un instrument sau adoptă un hobby care necesită coordonare și învățare activă.

Menținerea conexiunilor sociale

Izolarea socială este un factor de risc major pentru declinul cognitiv. Interacțiunea cu ceilalți nu doar că reduce stresul și depresia, dar forțează creierul să proceseze rapid informații complexe (limbaj, mimică, emoții), menținându-l „antrenat”.

Gestionarea stresului

Stresul cronic inundă creierul cu cortizol, care în doze mari poate fi toxic pentru neuroni. Practici precum meditația, timpul petrecut în natură sau terapia ajută la menținerea unei reziliențe cerebrale crescute.

Somnul calitativ ca sistem de „curățenie”

În timpul somnului profund, creierul activează sistemul glimfatic, care elimină „deșeurile” metabolice, inclusiv proteinele beta-amiloid (asociate cu Alzheimer). Un somn de 7-8 ore pe noapte nu este un lux, ci o necesitate biologică pentru detoxifierea cerebrală.

Prioritizează sănătatea cardiovasculară

Există o legătură directă între inimă și creier. Ceea ce este bun pentru sistemul circulator este vital pentru neuroni. Controlul tensiunii arteriale și al nivelului de colesterol previne micile leziuni vasculare care, în timp, pot duce la demență vasculară sau pot accelera declinul în boala Alzheimer.

Protejarea auzului

Un detaliu adesea ignorat: pierderea netratată a auzului forțează creierul să depună un efort imens pentru a descifra sunetele, epuizând resursele cognitive care ar trebui folosite pentru memorie. Utilizarea aparatelor auditive, dacă este necesar, poate reduce semnificativ riscul de demență.