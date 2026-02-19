La finalul anului 2025, într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea, Jesus del Cerro dezvăluia că are casă atât în Spania, țara lui natală, cât și în România, unde a ajuns în urmă cu mai mulți ani, datorită jobului.

Acum am stat din nou de vorbă cu celebrul regizor, care ne-a spus în ce locuri spectaculoase din țara noastră și-ar dori să ajungă să filmeze pentru producțiile lui.

„Mi-ar plăcea să filmez pe Transfăgărășan. Este un loc spectaculos, iar Lacul Bâlea are o energie aparte. Mi-ar plăcea ca, în viitor, să realizez un film pe acest traseu, poate chiar un film de acțiune. De asemenea, îmi doresc să filmez în Delta Dunării. Lucrăm deja la un proiect care va fi realizat acolo, însă deocamdată nu pot da prea multe detalii”, a spus Jesus del Cerro în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm și cum a ajuns regizorul spaniol pentru prima dată în România. Iar răspunsul lui ne-a surprins!

„Am ajuns prima dată în România în 2002, ca un simplu călător cu rucsacul în spate, și am petrecut o lună explorând țara. Patru ani mai târziu a venit surpriza: PRO TV și-a dorit să adapteze un serial de televiziune pe care îl creasem și îl regizasem în Spania: «Cu un pas înainte». Inițial am venit pentru două săptămâni, în calitate de consultant, dar am rămas șase luni și am regizat primul sezon.

Apoi au urmat mai multe proiecte în România: «Ho Ho Ho», «Nașa», «Mamaia»… Și treptat am început să lucrez în paralel aici și în Spania. În ultimii ani am devenit și producător și am realizat în România filmele «Hawaii», «Miami Bici 1» și «Miami Bici 2» și «Ramon»”, a încheiat Jesus del Cerro interviul pentru Libertatea.

