„Principiul în sport este să demonstrezi că eşti mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupţi tot anul, eşti pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege. Sunt în situaţia în care mă uit la nişte oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că eşti bun, dar nu primeşti premiul”, a spus Miruță.

„Vreau să evit asta. Să fie bătuţi doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie şi de sprijinul celor care iubesc CSA”, a adăugat el.

Steaua, echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, care acum joacă în liga secundă, nu are drept de promovare din cauza formei de organizare, fiind club de drept public. Mai exact, conform regulamentelor FRF și LPF, cluburile din prima ligă trebuie să fie entități de drept privat, adică societăți comerciale. CSA Steaua este un club de drept public, aflat în subordinea MApN, deci nu îndeplinește această condiție juridică, chiar dacă ar termina pe primul loc în clasamentul diviziei secunde.

Amintim că între CSA Steaua București și FCSB, echipa lui Gigi Becali, există de mai mulți ani un proces privind palmaresul echipei din perioada 1947-2003. Clubul din Ghencea a fost înființat în 1947, iar în 2003 Gigi Becali a preluat echipa de la Asociația Fotbal Club Steaua.

În iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, definitiv, că Steaua deține palmaresul din perioada 1947-1998, dar pentru anii 1998-2003 nu s-a stabilit nimic. În privința FCSB, echipa lui Becali are palmaresul din 2003 până în prezent.

Drept urmare, CSA Steaua are 20 de titluri, cucerite în perioada 1947-1998, plus Cupa Campionilor Europeni, câștigată în 1986, și Supercupa Europei, câștigată în 1987.

