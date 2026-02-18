Ce înseamnă lăsata secului

”Lăsatul secului” sau ”lăsata secului” este o expresie specifică tradiției creștin ortodoxe și desemnează ultima zi înainte de începerea unui post. ”A lăsa sec” înseamnă a renunța la alimentele care nu sunt de post (carne, lapte, brânză, ouă). Mai mult de atât însă, expresia nu se referă doar la mâncare, ci la o schimbare și din punct de vedere spiritual.

Din punct de vedere religios, lăsatul secului are rolul de a pregăti sufletul pentru post. Postul nu este conceput ca o pedeapsă sau ca o simplă abținere de la mâncare, ci ca un exercițiu de smerenie. Omul este chemat să se desprindă treptat de ceea ce îl domină, fie că este vorba de plăceri compulsive, obiceiuri sau patimi și să își îndrepte atenția spre viața sa lăuntrică.

În calendarul ortodox există două mari posturi foarte importante, Postului Paștelui și Postului Crăciunului, iar fiecare este precedat de o zi care poartă numele de lăsatul secului.

În mod ideal, acest moment ar trebui să fie însoțit de împăcare cu cei din jur, de iertare și de reflecție asupra propriei vieți. Biserica subliniază adesea că nu are sens să renunți la mâncare, dacă nu renunți și la ură, invidie, mândrie sau judecarea celorlalți. Astfel, lăsatul secului devine o invitație la curățire interioară, nu doar la schimbarea obiceiurilor exterioare.

Când e lăsata secului pentru Postul Paștelui în 2026

Începutul Postului Mare și ”Lăsata Secului” pentru Postul Paștelui are două date distincte, deoarece postul începe treptat, conform rânduielilor bisericești.

Lăsata Secului de carne are loc cu o săptămână înainte de începutul efectiv al postului, marchează ultima zi în care se mai poate consuma carne și se ține în Duminica Înfricoșatei Judecăți.

În 2026, aceasta a fost pe 15 februarie. După această zi, credincioșii mai pot consuma lactate, brânzeturi și ouă timp de o săptămână, perioadă numită și Săptămâna Albă. Practic, este un post ușor, de tranziție, care ajută corpul să se dezobișnuiască treptat de mâncarea grea și să intre mai lin în postul propriu-zis, mult mai restrictiv.

Lăsata Secului de brânză este ultima zi în care se mai pot consuma lactate, ouă și pește, iar de a doua zi începe postul propriu-zis. Această zi mai poartă și numele de Duminica Izgonirii lui Adam din Rai și are o semnificație aparte, fiind și momentul în care creștinii își cer iertare unii altora pentru a intra în post împăcați și cu sufletul curat. În 2026, lăsata secului de brânză este pe 22 februarie. Apoi, de luni, 23 februarie, începe Postul Paștelui 2026.

Descoperă și Când pică Paștele în 2026 și câte zile libere avem

Când e lăsata secului pentru Postul Crăciunului în 2026

Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului în 2026 reprezintă momentul care marchează trecerea de la ritmul obișnuit al vieții la perioada de pregătire spirituală pentru Nașterea Domnului. Conform rânduielii ortodoxe, Postul Crăciunului începe întotdeauna la data de 15 noiembrie, iar lăsatul secului are loc în ziua de 14 noiembrie. Dacă această dată cade miercurea sau vinerea se lasă sec cu o zi mai înainte.

Postul Crăciunului nu are caracterul aspru al Postului Mare, fiind mai degrabă un post al bucuriei. Spre deosebire de Postul Paștelui, în Postul Crăciunului sunt mai multe zile cu dezlegare la pește.

În calendarul ortodox, dezlegările la vin, untdelemn sau pește sunt stabilite în zilele de mare sărbătoare, respectiv praznice împărătești, sărbători dedicate Maicii Domnului ori unor sfinți importanți.

Descoperă și Dezlegare la pește 2026 – în ce zile de post poți mânca pește în 2026

Tradiții de lăsata secului

În multe zone rurale din țară, Lăsatul Secului înainte de Postul Paștelui sau Postul Crăciunului este o sărbătoare extrem de importantă. O tradiție comună este ideea de masă festivă la care se adună toată familia și petrece această sărbătoare.

Preoții spun adesea că, pe lângă abținerea de la anumite mâncăruri, postul trebuie să însemne și liniște, împăcare, iertare, rugăciune și fapte bune. Astfel, tradiția de a te împăca de Lăsata secului cu rudele, vecinii sau prietenii e un fel de curățenie sufletească, asemenea celei pe care gospodinele o fac în casă înainte de sărbători.

În unele zone din țară, de această sărbătoare, finii mergeau la nași cu plocon, care consta într-o găină friptă, un colac mare sau o turtă în foi și o sticlă de vin. În timp însă, preparatele au variat, dar obiceiul a continuat. Finii își cer iertare de la nași pentru greșelile pe care le-au făcut peste ani, iar după ce se împacă, se întinde masa.

O tradiție veche era ”focul de lăsatul secului”, întâlnit mai ales în zonele de deal și munte. Tinerii aprindeau focuri pe dealuri sau la marginea satului, uneori aruncau în foc lucruri vechi sau care simbolizau ceva, ca semn al renunțării și al curățirii sufltești. Focul avea rol purificator și marca trecerea la o perioadă de rugăciune și smerenie.

Pentru români, obiceiurile de lăsata secului rămân un prilej de a fi în împreună comunitate, de legătură între generații și de reamintire a valorilor tradiționale. Chiar dacă astăzi viața urbană a făcut ca multe dintre aceste ritualuri să se piardă, spiritul Lăsatei secului rămâne același, înseamnă bucuria de a fi împreună, de a te împăca cu tine și cu ceilalți, și de a intra curat sufletește în perioada care pregătește unele dintre cele mai frumoase sărbători ale anului Nașterea Domnului și Învierea Domnului.

Rugăciune de lăsata secului

”Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre.

Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.“

Cum se ține postul

Postul Paștelui și Postul Crăciunului ne amintesc de postul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai. Hotărârea că toți credincioșii să postească timp de 40 de zile s-a luat la Sinodul local din Constantinopol, ținut în anul 1166. Înainte de acest sinod, creștinii posteau diferit: unii numai șapte zile, iar alții șase săptămâni.

Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc. Totodată, în ceea ce privește felul cum se ține corect postul, preoții spun că postul este un exerciţiu de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei și de mântuire.

Postul poate fi de mai multe feluri:

  • ajunare desăvârşită sau postul negru, când nu mâncăm şi nu bem nimic o zi întreagă postul aspru sau uscat, când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate (pâine şi apă, fructe uscate, seminţe etc);
  • postul obişnuit sau comun, când mâncăm la orele obişnuite, dar numai “mâncăruri de post”, adică ne abținem de la “mâncărurile de dulce” (carne şi peşte, brânză, lapte, ouă, vin, grăsime);
  • postul uşor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, peşte, icre şi untdelemn, tipic, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de peste an.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul momentului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Unica.ro
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Elle.ro
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
gsp
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
GSP.RO
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
Parteneri
Irina Tănase, apariție neașteptată la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea! A rupt tăcerea și a transmis un mesaj exploziv: „Doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații”
Libertateapentrufemei.ro
Irina Tănase, apariție neașteptată la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea! A rupt tăcerea și a transmis un mesaj exploziv: „Doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații”
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Orlando Zaharia, imagine rară cu fiul său: „Seamănă cu mine!”. Juratul de la „Chefi la cuțite” și-a prezentat „moștenitorul”. Vezi cât de mult îi seamănă băiatul!
Tvmania.ro
Orlando Zaharia, imagine rară cu fiul său: „Seamănă cu mine!”. Juratul de la „Chefi la cuțite” și-a prezentat „moștenitorul”. Vezi cât de mult îi seamănă băiatul!

Alte știri

Românii se învață unul pe altul cum să oprească mesajele RO-Alert, după ce au fost treziți din somn la ora 4: „Nici nu știu ce scria în el”
Știri România 09:54
Românii se învață unul pe altul cum să oprească mesajele RO-Alert, după ce au fost treziți din somn la ora 4: „Nici nu știu ce scria în el”
Țările din Europa cu cele mai multe zile de concediu plătit și libere legale: România se află pe locul 13
Știri România 09:06
Țările din Europa cu cele mai multe zile de concediu plătit și libere legale: România se află pe locul 13
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de ocolire a restricțiilor bugetare
Fanatik.ro
Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de ocolire a restricțiilor bugetare
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Deea Maxer, primele declarații despre cererea în căsătorie. Cum au reacționat copiii ei la gestul făcut de Constantin. „Eram în pijamale”
Stiri Mondene 10:05
Deea Maxer, primele declarații despre cererea în căsătorie. Cum au reacționat copiii ei la gestul făcut de Constantin. „Eram în pijamale”
Babasha a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit de la PRO TV pentru 7 săptămâni în concurs
Stiri Mondene 09:25
Babasha a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit de la PRO TV pentru 7 săptămâni în concurs
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
ObservatorNews.ro
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Politic

CCR poate da astăzi un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Politică 07:04
CCR poate da astăzi un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
Politică 17 feb.
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată