De ce sunt importante culoarea și aspectul palmelor

Mâinile, în special palmele, pot fi printre primele zone ale corpului care pot oferi indicii valoroase despre starea generală de sănătate. Aspectul lor nu este întâmplător. Culoarea, temperatura, textura pielii, gradul de hidratare, prezența unor pete sau deformări pot reflecta procese interne importante din organism.

Culoarea palmelor

Mâinile, prin culoarea lor, pot arăta lucruri esențiale despre sănătatea întregului organism, chiar înainte ca simptomele să fie resimțite conștient.

În primul rând, culoarea palmelor este un indicator extrem de relevant. Când sunt excesiv de palide, pot sugera anemie. În schimb, palmele foarte roșii, așa-numitul ”eritem palmar”, pot să fie indiciul unor boli hepatice, tulburări hormonale sau în timpul sarcinii, din cauza modificărilor circulatorii.

O tentă albăstruie poate semnala probleme respiratorii sau cardiace, când oxigenarea sângelui este deficitară. Iar îngălbenirea pielii palmelor, mai ales dacă este însoțită de colorarea albului ochilor, poate indica icter și afecțiuni ale ficatului sau vezicii biliare.

Temperatura mâinilor

Temperatura mâinilor spune și ea multe despre sănătate. Mâinile constant reci pot fi semn de circulație periferică slabă, hipotensiune, anemie sau tulburări ale glandei tiroide.

Textura și aspectul pielii

Textura și aspectul pielii sunt la fel de importante. Pielea foarte uscată, crăpată sau descuamată poate indica deshidratare, deficit de vitamine (în special vitamina A, B sau E), probleme dermatologice sau dezechilibre hormonale.

O piele subțire, fragilă, care se rănește ușor, poate apărea în îmbătrânirea prematură, în boli endocrine sau la persoanele care folosesc îndelung corticosteroizi. În schimb, o piele îngroșată, aspră, cu bătături excesive, poate reflecta nu doar muncă fizică intensă, ci și tulburări metabolice, cum ar fi diabetul.

Unghiile

Unghiile oferă și ele informații prețioase. Unghiile mai degrabă palide sau albicioase pot indica anemie sau boli hepatice. Unghiile albăstrui pot semnala lipsă de oxigen, iar cele galbene pot apărea în infecții fungice sau afecțiuni pulmonare. Striațiile, petele, deformările pot sugera boli cardiace, pulmonare sau digestive cronice.

Un alt element important este umiditatea palmelor. Transpirația excesivă poate fi legată de stres, anxietate, tulburări hormonale sau neurologice. Mâinile permanent uscate pot reflecta probleme de hidratare, circulație deficitară.

Ce probleme poate indica culoarea palmelor

Ce probleme poate indica culoarea palmelor

Culoarea palmelor este reper important pentru starea de sănătate. Fără niciun aparat sau analiză, un medic atent poate obține informații valoroase doar privind nuanța pielii de la nivelul mâinilor, pentru că aici se reflectă foarte bine starea circulației, a ficatului și a echilibrului general al organismului. Palmele sunt intens vascularizate, iar pielea este relativ subțire, ceea ce face ca modificările interne să devină rapid vizibile.

Paloarea palmelor

Una dintre cele mai frecvente situații este paloarea palmelor. Când palmele sunt mult mai deschise la culoare decât normal, aproape albicioase, acest lucru sugerează cel mai adesea anemie. Anemia înseamnă că există prea puține globule roșii sau prea puțină hemoglobină, iar sângele nu mai poate transporta oxigenul eficient către țesuturi. Din acest motiv, pielea își pierde culoarea rozalie sănătoasă. Paloarea poate apărea și în hipotensiune, deshidratare severă sau în cazul unor pierderi importante de sânge.

Palmele excesiv de roșii

La polul opus se află palmele excesiv de roșii, o situație numită medical eritem palmar. Această roșeață persistentă nu este cauzată de efort sau căldură, ci de dilatarea anormală a vaselor de sânge.

Eritemul palmar este frecvent întâlnit în bolile hepatice cronice, precum ciroza sau hepatita, deoarece ficatul nu mai reușește să metabolizeze corect hormonii și substanțele vasodilatatoare.

De asemenea, poate apărea în hipertiroidism, sarcină, artrită reumatoidă sau în unele boli autoimune. Roșeața este de obicei simetrică și mai accentuată la baza degetelor și la marginea palmei, arată medicalnewstoday.com.

Albăstrui sau violet

O altă modificare importantă este culoarea albăstruie sau violacee a mâinilor. Aceasta indică o oxigenare deficitară a sângelui. Practic, sângele conține prea puțin oxigen, iar acest lucru se vede imediat la nivelul extremităților, inclusiv al palmelor. În unele cazuri poate fi semn de boli pulmonare, afecțiuni cardiace sau tulburări grave de circulație.

Uneori apare și la frig intens, dar dacă este persistentă, necesită investigații medicale.

Îngălbenirea palmelor

Îngălbenirea palmelor este un semn care atrage imediat atenția medicilor. Dacă este însoțită de îngălbenirea ochilor, indică icter. Acest lucru apare în boli hepatice, obstrucții ale căilor biliare.

Există și situații în care palmele devin ușor galbene fără afectarea ochilor, de exemplu în carotenemie, atunci când se consumă excesiv alimente bogate în betacaroten (morcovi, dovleac), dar aceasta nu este o problemă gravă.

Este important de înțeles că nuanța palmelor trebuie interpretată în context. Culoarea naturală diferă de la o persoană la alta, în funcție de pigmentația pielii, temperatură, activitate fizică sau emoții. Totuși, modificările persistente, evidente și neobișnuite sunt adesea semnale de alarmă.

Când să consulți medicul

Culoarea palmelor poate varia natural de la o persoană la alta și se poate modifica temporar din motive banale, precum frigul, emoțiile, efortul fizic sau poziția corpului.

Totuși, există situații în care schimbările de culoare nu mai sunt normale și devin un semnal clar că organismul transmite un semn de alarmă. În aceste cazuri, consultul medical de specialitate este important, pentru că poate duce la depistarea timpurie a unor boli serioase.

Un prim criteriu esențial este persistența modificării. Dacă observi că palmele tale au o culoare neobișnuită care se menține zile sau chiar săptămâni și nu dispare odată cu încălzirea corpului, odihna sau hidratarea, acest lucru justifică un control medical.

Ar trebui să consulți medicul de urgență dacă palmele devin albăstrui sau violacee, mai ales dacă acest lucru este însoțit de:

  • dificultăți de respirație,
  • palpitații,
  • amețeli,
  • oboseală extremă sau confuzie.

Aceste semne pot indica o problemă gravă de oxigenare a sângelui, cum ar fi o afecțiune cardiacă sau pulmonară, iar intervenția rapidă este esențială.

Un alt semnal important este paloarea accentuată a palmelor, mai ales dacă apare împreună cu:

  • slăbiciune generală,
  • oboseală constantă,
  • dureri de cap,
  • amețeli sau senzație de leșin.

Acestea sunt simptome tipice pentru anemie, care poate avea multiple cauze. Un simplu set de analize de sânge poate confirma diagnosticul, dar numai medicul poate stabili cauza exactă.

Roșeața intensă și persistentă a palmelor sau eritem palmar este un alt motiv important pentru a merge la un consult medical, arată webmd.com.

Este important să mergi la medic și dacă observi îngălbenirea palmelor, mai ales când este însoțită de colorarea galbenă a ochilor sau de urină închisă la culoare și scaune decolorate. Acestea sunt semne clasice de icter, asociat cu boli ale ficatului sau căilor biliare.

De ce apare tremuratul mâinilor

Tremuratul mâinilor, numit medical tremor, este un fenomen relativ frecvent și poate avea cauze foarte variate, de la situații complet normale și inofensive, până la afecțiuni neurologice sau metabolice care necesită evaluare medicală.

În forma sa cea mai simplă, tremuratul apare ca reacție fiziologică normală. De exemplu, mâinile pot tremura după un efort fizic intens, în condiții de stres emoțional, frică, anxietate sau consum excesiv de cafeină. În aceste situații, tremorul este cauzat de activarea sistemului nervos simpatic.

Tremuratul mâinilor de cauză patologică apare atunci când nu este explicat de emoții, oboseală, frig sau consum de stimulente și când persistă în timp sau se agravează. În aceste situații, tremorul este un simptom al unei afecțiuni medicale și merită evaluat de un medic.

Cea mai frecventă formă este tremorul esențial, o tulburare neurologică benignă, dar cronică. Apare mai ales la mișcare (când scriem, mâncăm, ținem obiecte) și se accentuează în situații de stres.

Un alt tip important este tremorul din boala Parkinson, care apare în repaus. Este însoțit de rigiditate musculară, încetinirea mișcărilor și probleme de echilibru. Acest tremor reflectă degenerarea unor zone din creier responsabile de controlul motor.

Tremuratul poate fi și semn de hipertiroidism, când excesul de hormoni tiroidieni produce hiperactivitate a sistemului nervos. În acest caz, tremorul este fin, rapid și asociat cu palpitații, transpirații, scădere în greutate și agitație.

În hipoglicemie, scăderea bruscă a glicemiei provoacă tremor însoțit de transpirații reci, foame intensă, amețeală și confuzie. Apare frecvent la persoanele cu diabet, arată medicalnewstoday.com.

Sursă foto – Shutterstock.com

