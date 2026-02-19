Cel mai frumos pod din lume se află în Bosnia și Herțegovina

Un clasament cu cele mai frumoase 19 poduri din lume a fost realizat de revista Time Out. Unele dintre ele sunt construite din frânghii, piatră, oțel și chiar rădăcini de copaci vii. Cel mai spectaculos pod se află în Europa, în Bosnia și Herțegovina.

Câștigătorului titlului de cel mai frumos pod din lume este Stari Most, care timp de mai bine de 400 de ani de existență, a fost ținta unui război și, după încheierea acestuia, a fost reconstruit ca simbol al reconcilierii, ceea ce i-a adus statutul de patrimoniu mondial UNESCO.

Stari Most – o frumusețe balcanică

Stari Most, tradus în română ca „Podul vechi”, se află în Bosnia și Herțegovina. El leagă cele două maluri ale râului Neretva din orașul vechi Mostar, care s-a dezvoltat aici în secolele XV și XVI ca oraș de frontieră otoman.

Podul a fost construit deja la mijlocul secolului al XVI-lea și s-a impus în timp ca simbol al legăturii dintre cultura musulmană, slavă ortodoxă și catolică. Stari Most a fost reconstruit între 2001 și 2004, la fel ca multe clădiri din orașul vechi, care fusese și el distrus.

UNESCO descrie astăzi Stari Most ca „un simbol al reconcilierii, cooperării internaționale și coexistenței diverselor comunități culturale, etnice și religioase”. Organizația Națiunilor Unite a inclus vechiul cartier al podului din Mostar în lista sa de patrimoniu mondial în 2005.

Cele mai frumoase 19 poduri din lume

Pe lângă Stari Most, revista Time Out a selectat în clasamentul său alte 18 construcții remarcabile din întreaga lume.

Printre acestea se numără numeroase poduri frumoase și cunoscute: Stari Most, Bosnia și Herțegovina Podul cu două niveluri Umshiang, India Podul Victoria Falls, Zimbabwe Podul de Aur, Vietnam Podul Brooklyn, SUA Podul Allahverdi Khan sau Si-o-se Pol, Iran Podul Kapell, Elveția The Twist, Norvegia Podul suspendat Capilano, Canada Cirkelbroen, Danemarca Podul Juscelino Kubitschek, Brazilia Podul cu lanțuri Széchenyi, Ungaria Podurile suspendate din Parcul Mistico, Costa Rica Podul Sydney Harbour, Australia Podul Výton, Cehia Podul Helix, Singapore Podul New River Gorge, SUA Podul suspendat Q’iswachaka, Peru Podul Xianren, China

1. Stari Most, Bosnia și Herțegovina

2. Umshiang Double-Decker Root Bridge, India

3. Victoria Falls Bridge, Zimbabwe

4 Golden Bridge, Vietnam

5. Brooklyn Bridge, USA

6. Allahverdi Khan Bridge, Iran

7. Kapellbrücke, Elveția

8. The Twist, Norvegia

9. Capilano Suspension Bridge, Canada

10. The Circle Bridge, Danemarca

11. Juscelino Kubitschek Bridge, Brazilia

12. Széchenyi Chain Bridge, Ungaria

13. Mistico Parks Hanging Bridges, Costa Rica

14. Sydney Harbour Bridge, Australia

15. Výton Bridge, Cehia

16. Helix Bridge, Singapore

17. New River Gorge Bridge, USA

18. Qeswachaka Rope Bridge, Peru

19. Xianren Bridge, China

