Polițist reținut pentru luare de mită

Un agent principal de poliție de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș este acuzat că, toamna trecută, ar fi oprit pentru control un cetățean bulgar care intrase în România și ar fi săvârșit o abatere rutieră constând în accesul pe un sector de drum semnalizat cu „acces interzis”.

De asemenea, în același dosar, un agent de poliție de frontieră are calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, la data de 17.10.2025, un cetățean bulgar, conducător auto al unui ansamblu de vehicule tip camion, după intrarea în România, a fost abordat într-o parcare de un echipaj de poliție de frontieră format din cei doi agenți”, se arată într-un comunicat emis de Direcția Generală Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție Bihor.

Agenții i-au comunicat conducătorului auto că nu a parcat regulamentar, solicitându-i actele de identitate și documentele ansamblului auto.

„Ulterior, i-a fost adus la cunoștință faptul că urmează să fie sancționat contravențional cu amendă ce ar putea ajunge la 2.000 de euro și că i-ar putea fi reținut permisul de conducere pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an”, se mai arată în comunicat.

Au folosit o aplicație de traducere pentru a cere mită unui șofer bulgar

Polițiștii de frontieră au folosit o aplicație de traducere pentru a-i cere mită șoferului.

„În acest context, utilizând o aplicație de traducere, unul dintre agenții de poliție de frontieră i-ar fi solicitat suma de 1.250 de lei (echivalentul a aproximativ 250 de euro) pentru a nu dispune măsurile menționate”, se mai arată în comunicat.

Au dus șoferul cu mașina de poliție să scoată bani din bancomat

Polițiștii au dus șoferul bulgar la bancomat cu autospeciala pentru a încasa de la acesta 600 de lei.

„Întrucât conducătorul auto nu avea asupra sa suma solicitată, acesta a fost însoțit cu autospeciala poliției de frontieră la un bancomat, de unde a reușit să retragă suma de 600 de lei, pe care a înmânat-o agentului principal de poliție de frontieră. După primirea sumei de bani, cei doi agenți nu au dispus nicio măsură față de conducătorul auto, permițându-i continuarea deplasării”, mai precizează DGA.

Cauza a fost înregistrată ca urmare a sesizării din oficiu a ofițerilor din cadrul DGA – SJA Bihor.