I-a trimis o procură falsă și i-a cerut să verifice conturile bancare

Sub pretextul că pe numele unor persoane ar fi fost solicitat un credit fraudulos, aceștia au încercat să obțină datele bancare și accesul la conturi.

Doi localnici au povestit pentru publicația „Făgărașul tău” cum au încercat escrocii să-i păcălească, spunându-le că o persoană ar fi încercat să obțină un credit în numele lor. Unul dintre ei a fost sunat de un bărbat care s-a recomandat drept polițist din București, oferindu-i un număr de dosar și explicații în termeni juridici.

„Vreo 20-30 de minute mi-a vorbit în termeni juridici. M-a întrebat date standard, mi-a spus că voi primi citație. Apoi am fost transferat la o persoană care s-a prezentat ca fiind de la Banca Națională și care mi-a spus că trebuie să blocăm accesul la credite în numele meu. Mi-a trimis pe WhatsApp o așa-zisă procură falsă și mi-a cerut să verific conturile bancare. Atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă”, a povestit acesta.

După ce brașoveanul le-a spus acestora că merge la secția de Poliție pentru a clarifica situația, interlocutorul a închis telefonul și a șters mesajele.

Un alt localnic a trecut printr-o situație similară. „Mi-a spus că s-a încercat un credit pe numele meu. M-a întrebat dacă am acțiuni, dacă are cineva acces la conturile mele. Când i-am cerut să-mi spună ce adresă figurează în baza lor de date, mi-a închis imediat telefonul”, a spus acesta pentru „Făgărașul tău”.

Escrocheria „creditul fals”

Această variantă specifică a schemei de „spoofing” este extrem de periculoasă. În acest scenariu, o persoană te contactează pretinzând că este ofițer de poliție sau investigator de securitate bancară și îți comunică faptul că cineva necunoscut a depus deja o cerere de credit în numele tău, folosind datele tale personale. Pentru a face povestea credibilă, escrocul îți poate oferi detalii care par oficiale, cum ar fi un număr de dosar fictiv sau numele unei bănci reale.

Mecanismul de manipulare se bazează pe dorința ta de a opri acel „credit fraudulos” înainte ca banii să fie eliberați. Atacatorul îți va spune că, pentru a anula procedura sau pentru a „securiza” contul tău curent, trebuie să îi oferi acces la aplicația de banking sau să îi dictezi codurile de securitate pe care urmează să le primești prin SMS. În realitate, acele coduri nu sunt pentru anularea creditului, ci sunt cheile de acces prin care atacatorul autorizează transferuri de bani din contul tău către propriile sale conturi.

Sunt și cazuri când escrocii merg până acolo încât îți cer să instalezi pe telefon o aplicație de asistență tehnică, pretinzând că aceasta va scana dispozitivul pentru viruși sau va bloca atacul. În fapt, acele aplicații le oferă control total asupra ecranului tău, permițându-le să vadă tot ce tastezi, inclusiv parolele.

Este important de reținut că Poliția nu sună niciodată cetățenii pentru a rezolva probleme legate de credite bancare prin telefon și nu cere niciodată transferuri de bani sau coduri de acces pentru a „ajuta” într-o anchetă.

În cazul în care cineva a furnizat deja date sau a efectuat transferuri, este recomandat să contacteze de urgență banca pentru blocarea conturilor, să depună plângere la Poliție și să sesizeze incidentul la DNSC, la numărul 1911.