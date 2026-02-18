Grindeanu: „Nu vreau ca omul respectiv să învețe la locul de muncă ce înseamnă să fii director la SRI sau la SIE”

„Pe noi ne interesează ca profil să vorbim de persoane pentru care loialitatea instituțională nu este opțională și persoane care chiar arată sau dau garanții de integritate. Nu îmi doresc ca aceste persoane să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”, a spus Grindeanu.

Și a continuat: „De asemenea, să avem oameni în conducere care să știe arhitectura statului român foarte bine, nu să învețe instituțiile la locul de muncă și care să relaționeze foarte bine cu instituțiile statului și cu partidele politice. Acesta este profilul pe care PSD și-l dorește la conducerea serviciilor secrete”.

Grindeanu a mai susținut că nu i-a propus președintelui Nicușor Dan niciun nume în discuțiile private, ci doar i-a transmis ce profil de om își dorește la conducerea SRI și SIE.

„Nu am spus nici că vreau să fie oameni de partid și nici că… Am spus că îmi doresc oameni care cunosc foarte bine arhitectura statului român, nu vreau să învețe la locul de muncă ce înseamnă să fii director la SRI sau la SIE”, a conchis președintele PSD.

Nicușor Dan are mai multe variante pentru serviciile secrete

Șeful statului are acum în vedere mai multe persoane pentru șefia SRI și SIE, dar decizia finală va veni după discuțiile cu președinții PNL, PSD și USR, adică premierul Ilie Bolojan, respectiv Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Motivul este că Nicușor Dan nu vrea ca propunerile la SRI și SIE să nu fie acceptate de Parlament.

Amintim că numirea noilor directori SRI și SIE trebuia discutată la pachet cu desemnarea șefilor marilor parchete, au declarat pe 6 ianuarie surse din Administrația Prezidențială pentru Libertatea. La acel moment, șeful statului voia să numească el un nou șef la DNA, instituție condusă încă de Marius Voineag.

Nicușor Dan s-a gândit și la varianta ca șefii SRI și SIE să fie din politică, apoi a revenit

De asemenea, președintele nu a exclus la începutul anului ca la șefia SRI și SIE să fie persoane politice. „Șefia SRI este esențială pentru președintele Nicușor Dan, care nu mai exclude un politician la șefia Serviciului Român de Informații”, au precizat atunci sursele citate pentru Libertatea.

Însă, pe 29 ianuarie, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că își dorește din nou ca viitorii șefi de servicii secrete să fie din afara politicii: „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile. Deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Postul de șef al SRI e liber de 3 ani, Vlase va fi schimbat de la SIE, iar Pahonțu va rămâne după 20 de ani la șefia SPP

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, este vorba despre 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu, adică de un interimar. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul președinte interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința celorlalte două servicii secrete, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe (SIE) din 2018, în timp ce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care încă este la șefia instituției.

Amintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase.

Totuși, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Drept urmare, Pahonțu va conduce în continuare SPP.

Mai amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute atunci informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE