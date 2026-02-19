Altminteri, președintele nostru este deja faimos. E liderul care a cerut timp suplimentar de gândire (personalitățile cerebrale sunt încă la preț) și, inimos, s-a oferit ca la o adică să perfecționeze Carta.

Cu atâta lumină, n-ar trebui să avem emoții în ce privește spiritul său de observație. Un covor roșu nu e totdeauna ușor de remarcat. Derutant de rectiliniu. Dar la Consiliul Păcii, cu Trump prezidându-l, va fi ca la pescuitul de știucă: sclipicios, poleit, glamuros. Să vrei și n-ai cum să nu bagi de seamă pe unde te afli.

Sunt (din câte am numărat, dacă nu există schimbări de ultim moment) 26 de țări semnatare ale documentului de aderare. Mai direct și mai pragmatic, s-au strâns 26 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei. Între ultimii semnatari ai acordului, pe 11 februarie, la Casa Albă, însuși premierul Netanyahu. Cârcotașii s-ar putea întreba: nu mai bine n-ar fi distrus Gaza și economisea un miliard? (Trebuie să precizez: Marele Bibi s-a tot codit să intre în Consiliu, considerându-l, conform unui comunicat din 17 ianuarie, contrar politicii israeliene. Nu din motivele la care v-ați putea gândi, ci din cauză că printre membri se regăsesc Turcia și Qatar).

Aștept cu emoție ca astăzi Magicianul din Biroul Oval să pfrezinte și lista celor 7 membri executivi ai Consiliului. Se presupune (dar nimic nu e bătut în cuie) că vor fi unși: Jared Kushner – ginere, Marco Rubio – Secretar de Stat, Steve Witkoff – Trimis Special în Orientul Mijlociu (și Pretutindeni), Tony Blair – fost premier al Marii Britanii, fost prim-solist al Qartetului, Ajay Banga – președintele Băncii Mondiale, Marc Rowan – miliardar american și Robert Gabriel – consilier adjunct pentru Securitatea Națională a Statelor Unite.

Identific pe listă câteva personaje… stranii. Și trebuie să fiu întru totul de acord cu afirmația din prima frază a declarației făcute pe 21 ianuarie de președintele pe viață Donald J. Trump, când a anunțat lista: „Am câțiva oameni controversați. Dar aceștia sunt oameni care își fac treaba. Aceștia sunt oameni cu o influență extraordinară”.

Îmi pot lesne închipui atmosfera de mâine, doar reproducând cuvintele de pe Truth Social ale Magnificului Donald J. Pacificatorul: „Consiliul Păcii se va dovedi cel mai important organism internațional din istorie”.

Îmi amintesc că luna trecută, când fusese întrebat, de un cor de jurnaliști, dacă nu cumva Consiliul Păcii va pune în umbră organismele internaționale deja existente, de pildă ONU, președintele Statelor Unite a răspuns cu debordanta-i sinceritate: „Ar putea!”.

