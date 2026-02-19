Altminteri, președintele nostru este deja faimos. E liderul care a cerut timp suplimentar de gândire (personalitățile cerebrale sunt încă la preț) și, inimos, s-a oferit ca la o adică să perfecționeze Carta.

Cu atâta lumină, n-ar trebui să avem emoții în ce privește spiritul său de observație. Un covor roșu nu e totdeauna ușor de remarcat. Derutant de rectiliniu. Dar la Consiliul Păcii, cu Trump prezidându-l, va fi ca la pescuitul de știucă: sclipicios, poleit, glamuros. Să vrei și n-ai cum să nu bagi de seamă pe unde te afli.

Sunt (din câte am numărat, dacă nu există schimbări de ultim moment)  26 de țări semnatare ale documentului de aderare. Mai direct și mai pragmatic, s-au strâns 26 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei. Între ultimii semnatari ai acordului, pe 11 februarie, la Casa Albă, însuși premierul Netanyahu. Cârcotașii s-ar putea întreba: nu mai bine n-ar fi distrus Gaza și economisea un miliard? (Trebuie să precizez: Marele Bibi s-a tot codit să intre în Consiliu, considerându-l, conform unui comunicat din 17 ianuarie, contrar politicii israeliene. Nu din motivele la care v-ați putea gândi, ci din cauză că printre membri se regăsesc Turcia și Qatar).

Aștept cu emoție ca astăzi Magicianul din Biroul Oval să pfrezinte și lista celor 7 membri executivi ai Consiliului. Se presupune (dar nimic nu e bătut în cuie) că vor fi unși: Jared Kushner – ginere, Marco Rubio – Secretar de Stat, Steve Witkoff – Trimis Special în Orientul Mijlociu (și Pretutindeni), Tony Blair – fost premier al Marii Britanii, fost prim-solist al Qartetului, Ajay Banga – președintele Băncii Mondiale, Marc Rowan – miliardar american și Robert Gabriel – consilier adjunct pentru Securitatea Națională a Statelor Unite.

Identific pe listă câteva personaje… stranii. Și trebuie să fiu întru totul de acord cu afirmația din prima frază a declarației făcute pe 21 ianuarie de președintele pe viață Donald J. Trump, când a anunțat lista: „Am câțiva oameni controversați. Dar aceștia sunt oameni care își fac treaba. Aceștia sunt oameni cu o influență extraordinară”.

Îmi pot lesne închipui atmosfera de mâine, doar reproducând cuvintele de pe Truth Social ale Magnificului Donald J. Pacificatorul: „Consiliul Păcii se va dovedi cel mai important organism internațional din istorie”.

Îmi amintesc că luna trecută, când fusese întrebat, de un cor de jurnaliști, dacă nu cumva Consiliul Păcii va pune în umbră organismele internaționale deja existente, de pildă ONU, președintele Statelor Unite a răspuns cu debordanta-i sinceritate: „Ar putea!”.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan modifică legea și pentru celelalte pensii speciale. Angajații din MAI, Armată și SRI, printre cei vizați

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut ultimele imagini
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut ultimele imagini
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Unica.ro
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Parteneri
Udrea, ca o felină pe străzile din București. Rochie mini, tocuri leopard, atitudine senzuală. Cum a fost surprinsă la brațul soțului. A revenit la garderoba ei de lux
Libertateapentrufemei.ro
Udrea, ca o felină pe străzile din București. Rochie mini, tocuri leopard, atitudine senzuală. Cum a fost surprinsă la brațul soțului. A revenit la garderoba ei de lux
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

O comună din Transilvania cu terenuri bogate în metale prețioase a ajuns datoare la stat cu peste 8 milioane de lei. ANAF vrea să scoată la vânzare sediul primăriei
Știri România 07:00
O comună din Transilvania cu terenuri bogate în metale prețioase a ajuns datoare la stat cu peste 8 milioane de lei. ANAF vrea să scoată la vânzare sediul primăriei
Român, condamnat în Dublin pentru uciderea unui turist canadian: „Capul lui Neno, lovit ca o minge de fotbal”
Știri România 18 feb.
Român, condamnat în Dublin pentru uciderea unui turist canadian: „Capul lui Neno, lovit ca o minge de fotbal”
Parteneri
Efectul de bumerang al RO-Alert: de ce au fost românii iritați de alerta de ninsoare. Explicațiile oficiale
Adevarul.ro
Efectul de bumerang al RO-Alert: de ce au fost românii iritați de alerta de ninsoare. Explicațiile oficiale
Cum a ajuns România să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria și Ungaria. Schema prin care românii acceptă să plătească facturi mai mari
Fanatik.ro
Cum a ajuns România să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria și Ungaria. Schema prin care românii acceptă să plătească facturi mai mari
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

5 știri by Libertatea – Monden. De ce Andreea Bălan a spus „pas” scenei Eurovision. Cum își alintă Tudor Chirilă partenera de viaţă
Stiri Mondene 18 feb.
5 știri by Libertatea – Monden. De ce Andreea Bălan a spus „pas” scenei Eurovision. Cum își alintă Tudor Chirilă partenera de viaţă
De ce a murit, de fapt, fiica lui Tommy Lee Jones. Găsită fără suflare într-un hotel
Stiri Mondene 18 feb.
De ce a murit, de fapt, fiica lui Tommy Lee Jones. Găsită fără suflare într-un hotel
Parteneri
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
TVMania.ro
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
ObservatorNews.ro
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax.ro
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
El este Mario, fotbalistul de 16 ani care a sfârșit tragic după ce un tren a dat peste el, în Prahova. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
El este Mario, fotbalistul de 16 ani care a sfârșit tragic după ce un tren a dat peste el, în Prahova. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Comisia Europeană amintește că România a întârziat trei luni jalonul privind pensiile speciale. Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după decizia CCR
Politică 18 feb.
Comisia Europeană amintește că România a întârziat trei luni jalonul privind pensiile speciale. Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după decizia CCR
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul de promovare în SuperLiga
Fanatik.ro
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul de promovare în SuperLiga
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată