În ultimii 17 ani, Doru Hamza a evoluat constant datorită proiectului Invictus, ajungând să concureze alături de cei mai buni alergători din România.

A participat la LÉtape Romania by Tour de France, unde a pedalat 40 de kilometri, iar apoi a trecut cu brio cei 10 kilometri ai cursei cu obstacole Spartan Race România.

„Sunt realizările colegului nostru Doru Hamza, militar rănit, care ne arată cu fiecare ocazie ce înseamnă tăria de caracter, reziliența și determinarea,” a transmis echipa Invictus pe pagina de socializare.

Fostul militar se poate mândri cu un palmares impresionant. Pe 30 octombrie 2021, Hamza a participat la proba de 5 km din cadrul Maratonului Internațional București, situându-se pe locul 9.

Totodată, a reprezentat România la două ediții ale Invictus Games – în 2017, la Toronto (Canada), unde a obținut locul 7 la proba de 1.500 m, și în 2018, la Sydney (Australia), unde s-a clasat pe locul 4 la 1.500 m și locul 7 la 400 m. În spatele acestor realizări se află însă o voință de fier și multă muncă, sute de ore de antrenamente istovitoare și mult curaj.

„Sportul este pentru el un stil de viață și ne inspiră și pe noi să fim consecvenți în ceea ce facem, pentru a deveni cea mai bună variantă a noastră,” spun camarazii săi de la Invictus.

