”Colegii noștri s-au autosesizat și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică”, a precizat, pentru Libertatea, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Mihaela Manoliu. Fapta pentru care este cercetat primarul comunei Șuletea se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad.

În mesajul postat de edilul Ciprian Tamaș pe 15 septembrie, pe Facebook, acesta anunța că nu s-a vaccinat anti-Covid și nici nu o va face, exprimându-și, totodată, nedumerirea că persoane apropiate au contactat virusul Sars-Cov-2, deși s-au vaccinat. El avertiza autoritățile că nu va ezita să folosească forța în cazul în care va fi introdusă obligativitatea vaccinării.

Ferească-vă Dumnezeu să daţi vreo ordonanţă să ne obligaţi să ne vaccinăm! La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci… cu furcile, coasele şi securile! Nu vă jucaţi cu nervii noştri, cu vieţile noastre şi ale copiilor noştri, oameni de carton care sunteţi! Voi fi în prima linie şi voi apăra drepturile tuturor celor care nu vor să se vaccineze! Nu îi mai condiţionaţi că nu îi veţi mai primi la serviciu pe doctori, pe poliţişti, pe militari, pe profesori şi pe mulţi alţii, sau la şcoală pe elevi, dacă nu se vor vaccina! Nu îmi este teamă de voi şi nu voi ceda un centimetru… îmi iubesc ţara, neamul şi identitatea!”, a scris edilul.

Postarea lui Ciprian Tamaș s-a viralizat în mediul online, pe pagina edilului fiind peste 1.000 de aprecieri, comentarii și distribuiri.

Reacția primarului: ”E dreptul meu la opinie”

Contactat de Libertatea, primarul Ciprian Tamaș a precizat că se aștepta să i se deschidă dosar penal, subliniind că mesajul său este o opinie personală.

”Mă așteptam la așa ceva (dosar penal n.r.). Nu am implicat instituția primăriei, nu am folosit o pagină oficială, ci paginea mea personală de Facebook. Este dreptul meu la opinie. Trăim într-un stat democratic, așa cum noi respectăm opiniile lor, a celor care sunt pro-vaccinare, și noi avem dreptul la opinie. Nu am nimic cu cei care se vaccinează. Soția mea, soacra mea s-au vaccinat. La fel și colegi din primărie. Nu le-am spus absolut nimic, pentru că este alegerea lor și o respect. Reacția mea (postarea pe facebook n.r.) a venit după ce am aflat de ordonanța introducerii obligativității vaccinării profesorilor, a cadrelor medicale. Când am auzit, am avut în ochi imaginea copiilor mei, pentru că ușor-ușor acolo se va ajunge, și la vaccinarea copiilor, iar pentru ei eu sunt în stare de orice”, a declarat, pentru Libertatea, primarul Ciprian Tamaș.

