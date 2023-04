Fostul lider de la Casa Albă a fost acuzat de 34 de infracțiuni și a pledat nevinovat în fața judecătorului Juan M. Merchan, la tribunalul din Manhattan, în deja celebrul caz Stormy Daniels.

Este doar o parte a complicatului periplu legal al lui Trump.

Numele fostului președinte al SUA apare, direct sau indirect, în mai multe dosare instrumentate de diverși procurori americani, unele dintre ele foarte grave.

Ancheta privind documentele găsite la Mar-a-Lago

Ce s-a întâmplat: FBI a percheziționat reședința lui Trump de la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, pe 8 august, ca parte a unei anchete penale privind posibila gestionare necorespunzătoare a informațiilor clasificate, precum și posibila ascundere, manipulare sau distrugere a documentelor guvernamentale.

Cu trei luni mai devreme, Departamentul de Justiție a trimis o citație echipei juridice a lui Trump pentru a solicita orice obiect cu marcaje clasificate aflat în posesia fostului președinte.

În timpul percheziției aprobate de instanță, agenții FBI au găsit peste 100 de documente clasificate care nu fuseseră returnate în urma citației. Unele dintre ele conțineau informații extrem de sensibile, inclusiv despre programul balistic al Iranului, despre China și capacitățile nucleare ale unei țări străine.

Care este miza: gestionarea necorespunzătoare a informațiilor clasificate este o infracțiune federală care poate duce la închisoare. La fel și ascunderea, alterarea sau distrugerea documentelor guvernamentale.

Pentru a susține un caz penal, procurorii ar trebui să dovedească faptul că Trump sau consilierii săi au manipulat în mod intenționat materialul sau au fost extrem de neglijenți în acest sens.

În practică, departamentul păstrează acuzațiile penale doar pentru cei care manipulează în mod deliberat necorespunzător astfel de dosare. De asemenea, este posibil ca FBI să dorească să evalueze cât de mult au fost diseminate informațiile clasificate.

Ancheta ar putea avea, de asemenea, consecințe politice.

Hillary Clinton a fost deja investigată pentru posibila gestionare necorespunzătoare a informațiilor clasificate, în urma utilizării unui server privat de e-mail, pe când era secretar de stat. Cazul s-a încheiat cu dezvăluiri neplăcute – dar fără acuzații – chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2016, pe care ea le-a pierdut în fața lui Trump.

Ce urmează: Un mare juriu audiază mărturii ale martorilor, în timp ce procurorii își evaluează următorii pași. În martie, un judecător federal a decis că avocatul lui Trump, Evan Corcoran, trebuie să furnizeze procurorilor mărturii, notițe și alte dovezi – informații pe care avocații lui Trump au încercat să le protejeze prin intermediul privilegiului avocat-client.

Judecătorul a decis că privilegiul nu se aplică deoarece serviciile juridice ale lui Corcoran ar fi putut fi folosite pentru a facilita o posibilă infracțiune – în acest caz, obstrucționarea încercărilor guvernului de a recupera documente extrem de sensibile. Avocații lui Trump au făcut apel la această hotărâre.

În noiembrie, procurorul general Merrick Garland l-a numit pe procurorul veteran Jack Smith pentru a superviza atât ancheta Mar-a-Lago, cât și aspecte ale vastei anchete privind insurecția din 6 ianuarie.

Ancheta penală a Departamentului de Justiție privind insurecția din 6 ianuarie

Ce s-a întâmplat: Departamentul de Justiție anchetează revolta din 6 ianuarie și a acuzat deja sute de persoane care au pătruns în Capitoliu în acea zi de intrare prin efracție, de încercare de a obstrucționa certificarea votului și de atacarea ofițerilor de poliție.

Procurorii supervizați de Smith examinează separat pregătirile și finanțarea mitingului care a precedat revolta, precum și decizia alegătorilor republicani din unele state câștigate de Joe Biden de a trimite declarații semnate care pretindeau că îl afirmă pe Trump drept învingător.

Ancheta se concentrează asupra posibilității ca Trump sau consilierii săi să se fi implicat într-o conspirație pentru a obstrucționa certificarea rezultatului alegerilor pe 6 ianuarie, cu scopul de a bloca transferul pașnic al puterii.

În decembrie, cel puțin doi foști oficiali ai campaniei lui Trump au primit citații prin care li se cereau informații.

Ce urmează: Garland a promis că îi va trage la răspundere pe cei responsabili de revoltă pentru „orice încercare de a interfera cu transferul legal de putere de la o administrație la alta” și că va investiga persoanele de „la orice nivel”.

Am putea vedea mai multe citații și mai mulți anchetați, dacă vreun apropiat al fostului președinte cooperează cu autoritățile federale.

Ancheta privind rezultatele alegerilor din Georgia

Ce s-a întâmplat: Procurorul districtual al comitatului Fulton, Fani T. Willis, un procuror democrat ales în zona Atlanta, investighează eforturile făcute pentru anularea rezultatului alegerilor prezidențiale din statul Georgia, din 2020, în care Trump a pierdut în fața lui Biden.

Trump a făcut presiuni asupra secretarului de stat din Georgia, republicanul Brad Raffensperger, pentru a „găsi” suficiente voturi pentru a anula victoria lui Biden. De asemenea, el a sunat-o pe cea mai importantă anchetatoare a alegerilor din acest stat și a îndemnat-o să identifice neregulile din votul din acest stat.

El i-a contactat de asemenea pe guvernatorul republican Brian Kemp și pe procurorul general al statului, republicanul Chris Carr.

Procurorii analizează apelurile lui Trump, precum și mărturia pe care aliații săi au dat-o în fața parlamentarilor statului Georgia în decembrie 2020, alături de o schemă ce presupunea certificarea unei liste de falși electori din acest stat pentru a contesta rezultatele alegerilor.

Stadiul dosarului: Pe 15 februarie, un judecător din Georgia a făcut publice părți dintr-un raport întocmit de un mare juriu cu scop special convocat în cadrul anchetei, deși recomandările privind eventualele acuzații în cadrul acestei anchete rămân secrete.

Extrasul de cinci pagini a dezvăluit că o majoritate a marelui juriu a ajuns la concluzia că unii martori ar fi putut minți sub jurământ, în timpul declarațiilor în fața comisiei, și a recomandat formularea de acuzații. Acei martori nu au fost identificați în extrasul desecretizat al raportului marelui juriu.

Care este miza: procurorul Willis investighează posibile încălcări ale legislației statului Georgia, inclusiv dacă cineva a solicitat ilegal fraudarea alegerilor, a încercat să „interfereze, să împiedice sau să întârzie” activitatea administratorilor electorali sau a participat la o conspirație criminală, spun experții juridici.

Dar procurorul districtual se află pe un teritoriu necunoscut, au spus experții, deoarece aceste acuzații nu au fost utilizate pe scară largă în cazurile de drept electoral.

Ce urmează: Autoritățile care cunosc raportul complet al marelui juriu vor decide dacă vor fi formulate acuzații penale. În septembrie, Willis a declarat pentru The Washington Post că acuzațiile privind eforturile de a anula rezultatele alegerilor sunt „foarte grave” și că, dacă persoanele sunt puse sub acuzare și condamnate, acestea ar putea primi pedepse cu închisoarea.

Cel puțin 17 persoane au fost notificate că sunt ținta anchetei penale.

Procesul privind practicile de afaceri ale lui Trump în New York

Ce s-a întâmplat: procuroarea generală Letitia James a intentat un proces pe 21 septembrie împotriva lui Trump, a trei dintre copiii săi și a Organizației Trump, acuzându-i de manipularea flagrantă a evaluărilor proprietăților lor pentru a obține condiții mai bune la credite și polițe de asigurare și pentru a obține scutiri de taxe.

Procesul urmărește să recupereze peste 250 de milioane de dolari din ceea ce biroul lui James spune că sunt câștiguri obținute în mod necuvenit.

De asemenea, se cere Curții Supreme din New York să interzică lui Trump, precum și lui Donald Trump Jr., Ivanka Trump și Eric Trump, să mai fie directori ai oricărei companii din New York și să interzică Organizației Trump să achiziționeze bunuri imobiliare comerciale sau să primească împrumuturi de la orice instituție financiară înregistrată în New York timp de cinci ani.

Stadiul dosarului: Trump, copiii săi și avocații săi au respins ancheta și procesul intentat de James ca fiind un atac motivat politic la adresa lor și au negat că ar fi comis vreo infracțiune. Probabil că litigiul se va întinde pe o perioadă de timp.

Chestiuni conexe: O investigație penală paralelă a practicilor de afaceri ale lui Trump, începută în 2019 sub conducerea procurorului districtual de atunci și continuată sub conducerea succesorului său, Alvin Bragg, a dus la punerea sub acuzare pentru acuzații legate de fraudă fiscală a Organizației Trump și a directorului executiv de lungă durată Allen Weisselberg.

Weisselberg a pledat vinovat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv fraudă fiscală și furt calificat. El și alți directori de top ai Organizației Trump au depus mărturie despre această fraudă atunci când Organizația trump însăși a fost judecată.

În decembrie, compania a fost condamnată pentru mai multe acuzații penale legate de taxe și fraude. Weisselberg a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu executare – și alți cinci ani sub probațiune. Organizația Trump a fost amendată cu 1,6 milioane de dolari.

