Ambulanțele care intră astăzi în dotarea celui mai mare spital de pediatrie din țară vor fi folosite pentru „transportul copiilor la tratamente complexe și consult interdisciplinar”, potrivit unui comunicat al Salvați Copiii România.

Totul a început în data de 15 martie, atunci când organizația a făcut un apel public pentru sprijinirea Spitalului „Grigore Alexandrescu”. Mesajul s-a răspândit rapid în mediul online, iar printre cei care s-au alăturat campaniei se numără filosoful Mihai Șora, Alina Greavu, cunoscută în mediul online drept Aluziva, și alți creatori de conținut în social-media care și-au mobilizat comunitățile.

Astfel, peste 5.700 de persoane fizice au donat în total suma de 46.242 de euro. Ulterior, Lidl România a făcut o donație de peste 76.000 de euro, iar Banca Comercială Română (BCR) a contribuit cu 40.000 de euro.

Concret, într-o săptămână a fost strâns dublul sumei necesare și s-a luat decizia să fie achiziționate două ambulanțe pentru Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

„Românii au înțeles urgența și au răspuns incredibil apelului nostru. De asta am continuat: după ce ne-am asigurat că spitalul va avea ambulanțele, am început lucrări de reparație pentru sistemul de energie și am dotat Secțiile de ORL și Ortopedie pediatrice cu aparatură complexă, care să îmbunătățească terapia medicală”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

„Suma totală donată către spital de-a lungul colaborării este de 540.000 de euro”, se mai arată în comunicatul Salvați Copiii România.

Foto: Salvați Copiii România

