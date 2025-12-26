Primul incendiu s-a manifestat violent la o casă şi un garaj din Băiceni.

„La faţa locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, dar şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani. Aceştia au constatat că incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei şi al garajului”, au precizat oficialii ISU Botoşani.

Cel de-al doilea incendiu a avut loc în Stăneşti, unde o casă de aproximativ 70 de metri pătraţi a fost distrusă complet, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic de materialele combustibile.

„La caz s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Botoşani şi Punctului de Lucru Flămânzi, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca, cu trei autospeciale de stingere, precum şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Aceştia au constatat faptul că locuinţa, cu o suprafaţă de aproximativ 70 de metri pătraţi, ardea în totalitate. Pentru stingerea incendiului şi înlăturarea efectelor s-a intervenit mai bine de o oră”, au declarat reprezentanţii ISU.

Proprietarul casei din Stăneşti a suferit un atac de panică. Acesta a primit îngrijiri medicale la faţa locului de la echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dar a refuzat să fie transportat la spital.

ISU Botoşani a intervenit prompt pentru gestionarea ambelor situaţii, limitând eventualele pagube suplimentare şi protejând comunităţile afectate.

