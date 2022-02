Gazoductul Druzhba a luat foc în Luhansk, după o explozie puternică, iar echipele de urgență au plecat în zona gazoductului, după ce au primit apelurile la numărul de urgență.

Conducta a fost lovită de „o explozie puternică”, a raportat și agenția de presă Interfax, citând un furnizor local de gaze naturale, fără să ofere mai multe detalii.

#Breaking explosion reported likely at gas pipeline in Luhansk, separatist-held area pic.twitter.com/xiSvTzl8gz