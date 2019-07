Secret Service a anunțat că o persoană a fost arestată pentru agresarea unui polițist și incendiere cu intenții malițioase, în timp ce o alta a ajuns în spatele gratiilor pentru împiedicarea unei investigații a Poliției și pentru că s-a opus arestării, conform CNN.

Potrivit legislației Statelor Unite, incendierea steagului american nu este ilegală. Secret Service a anunțat însă că acţiunea a încălcat limitele unei autorizaţii emise de Serviciul Naţional pentru Parcuri, conform Mediafax.

Doi ofiţeri ai Secret Service au fost răniţi uşor în timpul ce arestau cele două persoane.

Un grup de protestatari anti-Trump a incendiat un steag american în apropiere de Casa Albă. Incendiul a fost rapid stins de Secret Service.

S-au înregistrat şi unele incidente violente între manifestanţii anti-Trump şi demonstranţii pro-Trump, relatează postul CNN.

Communists burn a flag in front of the White House, toss it on U.S. Secret Service Police, who recoils in pain. Another USSS member comes in with a fire extinguisher and puts it out. pic.twitter.com/jqLd4DQC0I