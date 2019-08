Potrivit Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), flagrantul de dare de mită s-a realizat luni, la postul de poliţie din Grădinile, de către poliţişti de la Serviciul Judeţean Anticorupţie (SJA) Olt sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, în urma denunţurilor depuse de cei doi poliţişti.



„În fapt, în noaptea de 23/24.08.2019, doi agenţi de poliţie aflaţi de serviciu pe raza comunei Urzica, au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat din localitate, stabilindu-se că acesta nu poseda permis de conducere. În plus, s-a constatat că cel aflat la volan era sub influenţa băuturilor alcoolice (0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat). Bărbatul a fost condus la Spitalul Corabia pentru recoltarea probelor biologice de sânge, situaţie în care le-a promis celor doi poliţişti că le va da suma de 200 euro pentru a nu-i întocmi dosar penal, ofertă respinsă categoric de către aceştia”, potrivit unui comunicat, citat de Agerpres.

Poliţiştii au depus denunţuri la SJA Olt şi a fost întocmit dosar penal, iar luni seara, în jurul orei 19,00, la sediul postului de poliţie Grădinile, iar cele două persoane, o femeie şi un bărbat, au fost prinse în flagrant în timp ce au oferit suma de 200 euro, precum şi produse alimentare şi cosmetice unuia dintre poliţiştii din echipaj, cu precizarea că jumătate din sumă era destinată celuilalt agent de poliţie.

