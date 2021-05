Două tornade au lovit, vineri, Wuhan și un oraș din provincia de est Jiangsu, ucigând 12 oameni și rănind sute de persoane, informează The Guardian. Circa 26.000 de gospodării au rămas fără curent electric.

Prima furtună a lovit vineri seară oraşul Wuhan, situat în centrul ţării, cu rafale de vânt de peste 260 de kilometri pe oră.

Cel puțin opt persoane au murit în Wuhan, iar autoritățile au raportat aproape 300 de răniți. Tornada a dărâmat 27 de case și a avariat încă 130, precum și două macarale turn și 8.000 mp de magazii de pe șantierele de construcții.

Fotografiile arată un grup de salvatori care caută printre clădirile prăbuşite în Wuhan şi muncitori care curăţă resturi metalice la o fabrică din Shengze, sâmbătă dimineaţa.

Cea de-a doua furtună a lovit oraşul Suzhou, în apropiere de Shanghai, cu rafale de vânt de peste 200 de kilometri pe oră. Au fost raportate patru decese și în jur de 130 de oameni răniți, iar autoritățile au declarat stare de alertă.

China se confruntă cu condiții meteorologice extreme ca urmare a schimbărilor climatice, au anunțat oficialii.

