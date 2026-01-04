Zonele în care va ninge mult

Codurile privesc în mod deosebit de zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, acolo unde ninsorile vor fi abundente, se va depune strat de zăpadă de 25-30 cm. Vor exista și intensificări ale vântului cu rafale de 80-90 km/h, viscol puternic și vizibilitate redusă.

Pe lângă zonele montane din județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, aria de incidență a codului galben a fost extinsă. Luni, ninsorile vor afecta nu doar regiunile montane, ci și zone din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei. În aceste regiuni, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ploaie, pe măsură ce temperaturile vor crește ușor. Se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 10-20 cm la munte și între 3 și 10 cm în zonele mai joase.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se menține predominant ploioasă în următoarele zile. Nu vor exista precipitații sub formă de ninsoare, pentru că temperaturile vor fi mai ridicate, în special luni.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, pentru că maximele se vor situa în jurul la 4 – 5°, însă vor exista condiții de polei și în Capitală.

De luni, temperaturile vor fi în ușoară scădere față de zilele anterioare.

Sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale de 30-35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0…1 grad. Noaptea vor fi condiții de

ceață.

