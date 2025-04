Financial Times relatează că oamenii de știință au folosit un telescop spațial pentru a detecta molecule organice specifice în atmosfera planetei K2-18b, acoperită cu apă, care este de 8,6 ori mai mare decât Pământul și orbitează în jurul unei stele pitice roșii. Pe Pământ, astfel de molecule sunt produse doar de organismele vii.

„Având în vedere tot ceea ce știm despre această planetă, o lume cu un ocean care abundă de viață este scenariul care se potrivește cel mai bine datelor”, a declarat Nikku Madhusudhan, profesor de astrofizică la Universitatea Cambridge, care a condus proiectul internațional.

Cercetarea sugerează că condițiile de pe K2-18b ar putea reflecta oceanele timpurii ale Pământului. Astronomii nu au pretins că ar fi dovezi definitive ale unei activități biologice, dar au afirmat că noile descoperiri sunt convingătoare, deoarece niciun proces non-biologic cunoscut nu ar putea explica o cantitate atât de mare de molecule organice.

Afirmațiile anterioare privind viața extraterestră nu au rezistat unei examinări mai aprofundate. K2-18b nu seamănă cu niciun alt corp din sistemul nostru solar – este o planetă acoperită cu apă lichidă, cu o atmosferă bogată în hidrogen la temperaturi locuibile, cunoscută sub denumirea de lume hiceană.

Astrobiologii care investighează viața extraterestră au început să fie încântați de K2-18b în 2023, când datele furnizate de noul telescop spațial James Webb au arătat prezența metanului și a dioxidului de carbon – prima dată când molecule pe bază de carbon au fost detectate în atmosfera unei planete locuibile din afara sistemului nostru solar. Acum, două instrumente separate de pe telescop au detectat niveluri ridicate de sulfură de dimetil (DMS) și disulfură de dimetil (DMDS), molecule care sunt produse pe Pământ numai de organismele vii, în special de fitoplanctonul marin.

Rezultatele vor fi publicate joi în Astrophysical Journal Letters. Oamenii de știință de la Cambridge au declarat că nu există niciun proces non-biologic cunoscut capabil să genereze DMS și DMDS în cantitățile mari observate, dar rămân precauți în căutarea confirmării. Echipa se pregătește pentru lucrări teoretice și experimentale mai aprofundate pentru a vedea dacă altceva decât organismele vii ar putea fi responsabil pentru gazele din atmosfera lui K2-18b.

„Este important să fim profund sceptici cu privire la propriile noastre rezultate, pentru că doar testând și testând din nou vom putea ajunge în punctul în care vom avea încredere în ele”, a declarat Madhusudhan.

„Dacă acest lucru se datorează vieții, ipoteza noastră de bază este că aceste oceane ar putea avea niveluri foarte ridicate de activitate biologică datorită vieții microbiene, similar cu ceea ce a fost în oceanele timpurii ale Pământului”, a spus el. Este imposibil de spus dacă K2-18b ar putea găzdui, de asemenea, un lanț alimentar marin, cu creaturi mai mari care se hrănesc cu microbii.

Astronomii măsoară compoziția atmosferei unei planete îndepărtate analizând lumina provenită de la steaua mamă în timp ce planeta trece prin fața ei. O mică parte din lumina stelei traversează atmosfera planetară, lăsând o amprentă asupra spectrului acesteia, care poate dezvălui ce gaze sunt prezente. Imagistica directă a planetei K2-18b este probabil dincolo de capacitatea telescoapelor dezvoltate în viitorul previzibil, deoarece aceasta se află prea departe de Pământ și prea aproape de steaua sa mamă, a declarat Madhusudhan. Astronomii care nu sunt implicați în cercetarea K2-18b au salutat cu prudență descoperirile.

„Această lucrare este încă un pas în direcția cea bună pe drumul foarte lung către anunțul că am descoperit viață în altă parte”, a declarat Dave Clements, astrofizician la Imperial College din Londra. „Chiar și șansa îndepărtată de a fi găsit dovezi pentru un ocean plin de insecte pe o planetă aflată la 124 de ani lumină este un gând incredibil. Ar trebui să fim cu toții foarte atenți la ceea ce se va întâmpla în continuare”, a declarat Robert Massey, director adjunct al Royal Astronomical Society.

Astronomii au detectat aproximativ 5 800 de planete dincolo de sistemul nostru solar de când au fost identificate primele în urmă cu 30 de ani, folosind telescoape tot mai puternice. Multe altele, în afară de K2-18b, sunt cercetate ca fiind candidate pentru viața extraterestră. Mai aproape de noi, astrobiologii speră să găsească dovezi ale vieții trecute sau prezente în sistemul nostru solar.

Cele mai apropiate analogii la K2-18b ar putea fi oceanele despre care se crede că există sub suprafețele înghețate ale unora dintre lunile lui Jupiter și Saturn. Două nave spațiale, Jupiter Icy Moons Explorer a Agenției Spațiale Europene și Europa Clipper a Nasa, sunt pe drum pentru a le explora la începutul anilor 2030.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

