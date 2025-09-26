Mituri care „nu ne fac bine”

Concret, specialistul în branding Bogdan Brânzaș, care a lansat de curând cartea „Brand România. Marea evadare dintre Miorița și Dracula”, spune că ar trebui să nu ne mai folosim de simboluri precum Dracula, Miorița și Sfinxul.

„Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac bine, sunt multe altele de pus în loc. Dracula chiar este un mit fals creat de către comuniști, undeva prin anii 70-’80. Ar fi bine să renunțăm la el și să punem altceva în loc și în cartea mea încerc să explic despre ce e vorba.”

În loc să se concentreze pe atracții turistice specifice, Bogdan Brînzaș sugerează dezvoltarea unei afaceri la nivel național care să fie sustenabilă pe termen lung. El consideră că brandurile sunt instrumente de afaceri și că România are nevoie de o strategie care să dureze cel puțin 30-50 de ani.

Noua abordare propusă

Bogdan Brînzaș propune valorificarea resurselor de apă ale țării ca potențială afacere sustenabilă.

„Există în țara asta peste 2.000 de surse de trei tipuri de apă: termală, balneo și una minerală. Nu vreau să zic mai mult, vreau să zic doar atât: aceste lucruri nu sunt încă folosite la nivel național și pot deveni și brand, dar și o afacere sustenabilă pe cel puțin 30 de ani”, a declarat acesta.

Cu o carieră de peste 30 de ani în domeniu, Bogdan Brînzaș este considerat un pionier al brandingului în România. El a înființat prima agenție de branding și design din țară în 1994 și a colaborat cu firme importante atât din România, cât și din străinătate.

Bogdan Brînzaș și-a lansat recent cartea „Brand România. Marea evadare dintre Miorița și Dracula” la Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT), ce are loc între 24 și 28 septembrie, la Cluj Napoca. Volumul analizează campaniile de promovare a României din ultimii 30 de ani și propune o nouă abordare pentru crearea unui brand de țară.

Și Charlie Ottley a propus, în urmă cu doi ani, un nou brand de țară.

România a atras 2,4 milioane de turiști străini în 2024, însă potențialul țării este mult mai mare, spun experții.

